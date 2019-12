-ALEX: ''PERFORMANSIM TAKIMA BAĞLI'' İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex De Souza, kendi performansıyla takımın performansını birbirinden bağımsız düşünmenin yanlış olduğunu ifade etti. Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe Televizyonu'ndaki ''Günün Röportajı'' programında yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yayınlandı. Futbolda bireysel performansın takımı, takımın performansının da bireysel performansı etkilediğini vurgulayan Alex, ''Benim performansımla takımın performansını birbirinden bağımsız düşünmek yanlış olur. Çünkü futbolda bireysel performans takımı, takımın performansı da bireysel performansı belirler, etkiler. Buna örnek vermek gerekirse, sezon başında Avrupa kupalarından elendiğimizde gayet olumsuz bir dönem geçirdik. Bu dönem içerisinde takımımızdaki oyuncuların birçoğu bireysel kalitesinin en üst seviyesinde değildi ve bu da takıma yansıdı. Bu yüzden bu iki durumu birlikte ele almak gerekiyor'' dedi. -''BİRBİRİMİZE ALIŞMAMIZ ZAMAN GEREKTİRECEK''- Fenerbahçe'nin her geçen gün daha iyiye gittiğine, geçen sezonla kıyaslandığında sistemlerin aynı olduğuna, ancak oyun oynama tarzı ve oyuncularda farklılık bulunduğuna dikkati çeken Alex, şunları kaydetti: ''Aramıza yeni katılan oyuncular ve tabii ki onların takıma alışması için gerekli olan bir süre var. Ben mesela ileri uç oyuncusu olarak Niang ile oynamaya başladım. Semih, Güiza ve Gökhan Ünal ile kıyasladığınızda Niang bu oyunculardan farklı bir tarza sahip ve birbirimize alışmamız zaman gerektirecek. Aynı zamanda Stoch, Dia ve Yobo da zamanla takıma alışacaklardır. Fakat grafiğe baktığınızda yükselen bir grafik çizdiğimizi ve önümüzdeki günlerde de bunu devam ettireceğimizi söyleyebilirim.'' Fenerbahçeli futbolcu, yeni transferlerle ilgili değerlendirmesinde de ''Bu takımın bir oyuncusu olarak benim onlardan beklentim, performanslarını en iyi şekilde sahaya yansıtmalarıdır. Hepsi gayet hızlı, süratli oyuncular. Fenerbahçe'nin kadrosunda uzun süredir görmediğimiz tarza sahipler. Saha içinde özelliklerimizi birleştirdiğimiz sürece gayet iyi bir takım geliyor diyebilirim'' ifadelerini kullandı. -''FENERBAHÇE İLE YATIP KALKAN BİR KAPTANLARI VAR...''- Alex, Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş'a veya Galatasaray'a gidebileceği yönünde medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, taraftarlara şu mesajı verdi: ''Sizler de beni tanıyorsunuz ki ben basında yazılıp çizilenlere kafasını takmayan biriyim. Bu takımın bir parçası olarak nelerin doğru, nelerin yanlış, nelerin yalan olduğunu net bir şekilde biliyorum ve onları okumuyorum bile. Bu kulübü seven, bu takımı takip eden milyonlarca insan var ve gazetelerde kontratım bittikten sonra Beşiktaş'a ve Galatasaray'a gideceğim yazılmış. Onlara sadece şunu söyleyebilirim: Burada, Fenerbahçe'de forma giyen, Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyen ve onunla yatıp onunla kalkan bir kaptanları var. Bu haberlere aldırmasınlar, ben buradayım ve her zaman olduğu gibi sadece işimi yapıyorum.'' -''BANA 6-2'LİK SKOR ÇOK DA FAZLA BİR ŞEY İFADE ETMİYOR''- Sarı-lacivertli ekibin gol sorunu yaşamadığını, maçlarda çok sayıda gol pozisyonu üreten bir takım olduğunu anlatan Alex, şöyle devam etti: ''Açıkçası bana Kasımpaşa karşısında alınan 6-2'lik skor çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Ben takımın dengesine bakıyorum genel olarak. Biz Medical Park Antalyaspor ve Manisaspor'a karşı da çok gol attık. BJK maçında da 1 gol attık fakat 3-4 gol atabileceğimiz pozisyonlar yarattık. Kısacası Fenerbahçe pozisyon üretebilen bir takım ve ben daha çok işin bu kısmıyla ilgileniyorum. Takımın dengesi beni daha çok ilgilendiriyor. Örneğin, 1 gol atıp, birçok pozisyon yaratıp, gole dönüştüremeyip kalende hiçbir şekilde pozisyon görmemeyi, Kasımpaşa maçındaki gibi kalemizde 2 gol ve birçok gol pozisyonu görüp, 6 gol atmaya tercih ederim açıkçası. Her geçen gün bunları düzelteceğiz ve daha başarılı olacağız.'' Alex, Gençlerbirliği maçıyla ilgili olarak da ''Dengeli bir şekilde başlayıp, maçı o şekilde sürdürüp bitirmek istiyoruz. Karşı tarafa pozisyon vermemek asıl amacımız. Atacağımız gol ya da gollerle de 3 puanı alan taraf olmayı istiyoruz tabi ki'' değerlendirmesini yaptı. -''BJK MAÇI KAFAMI TOPARLAYAMADIĞIM NADİR MAÇLARDAN BİRİ OLDU''- Eşi Daianne'nin rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirdiğini, Beşiktaş maçına çıktığı sırada eşinin de acil olarak ameliyata alındığını hatırlatan Alex, derbi maçtaki durumunu şöyle anlattı: ''Önceden bildiğim bir şey olsaydı bu duruma kendimi hazırlardım. O gün bir noktaya odaklanmakta zorluk yaşadım. Açıkçası 15 yıldır yaşadığım az durumlardan biriydi. Kafamı toparlayamadığım nadir 1-2 maçtan biri BJK maçı oldu.'' Brezilyalı futbolcu, yeni doğan oğluyla ilgili olarak da ''O büyüsün eğer topa vurmak isterse onunla top da oynarım. Diğer 2 çocuğumla oynadığım, ilgilendiğim gibi onunla da ilgileniyorum. Herkes onun futbolla olan ilişkisini soruyor. Bakalım bu sorular karşısında ya futbolu çok sevecek ya da futboldan nefret edecek'' ifadelerini kullandı.