-ALEX, KRALLIĞA KOŞUYOR İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasına averajla lider giren Fenerbahçe'de kaptan Alex, şampiyonluk yarışındaki heyecanın yanı sıra bir de ''Gol krallığı'' heyecanı yaşıyor. Ankaragücü'nü 6-0 yendikleri maçta 3'ü penaltıdan 5 gol atarak gol sayısını 27'ye yükselten Brezilyalı futbolcu, en yakın rakibinin 8 gol önünde yer alarak krallığa oldukça yaklaştı. Alex'in en yakın rakibi Trabzonsporlu Burak'ın ligde 19 golü bulunuyor. -İKİNCİ KEZ TACI TAKACAK- Alex bu sezon ''Gol kralı'' olursa, Fenerbahçe formasıyla ligde ikinci kez bu başarıyı elde edecek. Hücuma dönük orta alan oyuncusu olmasına rağmen gol yollarında forvetlerden daha etkili bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncu, 2006-2007 sezonunda ilk kez krallık tacını takarak, Fenerbahçe'nin tarihindeki ilk yabancı ''Gol kralı'' olmuştu. Transfer edildiği 2004-2005 sezonundan bu yana geçirdiği 7 sezonda, sarı-lacivertli takımda kırdığı rekorlar, elde ettiği unvanlar ve tarihe geçen golleriyle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Alex, 2006-2007'de takımı şampiyon olurken, aynı zamanda krallık sevincini de yaşamıştı.