-ALEX KRALLIĞA KOŞUYOR İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex, ligde 2. kez gol krallığına gözünü dikti. Sezonun ikinci yarısındaki performansıyla sarı-lacivertli ekibi zirveye taşıyan Brezilyalı futbolcu, 23. haftada en yakın rakibine 4 gol fark atıp 17 gole ulaşarak iddiasını sürdürüyor. 2006-2007 sezonunda 19 golle krallık tacını takarak sarı-lacivertlilerin ilk yabancı gol kralı olan Alex, 23. hafta itibarıyla gol yollarındaki en başarılı performansı olan 2004-2005 sezonundaki gol sayısının (16 gol) önüne geçti. Bu sezon gol krallığı yarışını 17 golle önde götüren Alex'i, 13 golle Kardemir Karabüksporlu Emenike, 12 golle Trabzonsporlu Burak ve Fenerbahçeli Niang ve 11 golle Manisasporlu Simpson takip ediyor. -SEZON SEZON ALEX'İN GOLLERİ- Ligde 111 gole ulaşan Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'deki 7. sezonunda attığı goller şöyle: /* SEZON GOL --------- ----- 2004-2005 24 2005-2006 15 2006-2007 19 (Gol Kralı) 2007-2008 14 2008-2009 11 2009-2010 11 2010-2011 17 (23. hafta) */