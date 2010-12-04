-ALEX KOLEKSİYONU TAMAMLAMA PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Fenerbahçe'nin golcü ismi Alex de Souza için Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile yarın yapacakları maç ayrı bir önem taşıyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibin dışında yer alan 17 takımın 16'sına bu sezon veya daha önceki sezonlardan en az 1 golü bulunan Brezilyalı futbolcu, Kardemir Karabükspor'a karşı ilk kez sahaya çıkacağı maçta ilk golüne ulaşmayı hedefliyor. Alex, Fenerbahçe formasını giydiği bundan önceki 6 sezonda Kardemir Karabükspor Süper Lig'de yer alamadığı için, rakipleriyle karşılaşma olanağı bulamamıştı. 7. sezonunu geçirdiği Türkiye'de ligde en çok golü Gençlerbirliği filelerine (9 gol) gönderen Brezilyalı futbolcu, Ankaraspor'a 8, Gaziantepspor ve Ankaragücü'ne de 7'şer gol attı. Fenerbahçe'nin ilk yabancı gol kralı olan, bu sezon da gol krallığı yarışında Kardemir Karabüksporlu Emenike ile birlikte 10 gol ile zirvede bulunan Alex'in, ligde attığı toplam 104 golün 26 takıma dağılımı şöyle: /* Takım Attığı Gol ---------------------------------- Gençlerbirliği 9 Ankaraspor 8 Ankaragücü 7 Gaziantepspor 7 Kayserispor 6 Kayseri Erciyesspor 6 Beşiktaş 5 Bursaspor 5 Hacettepe 4 Galatasaray 4 Trabzonspor 4 Sivasspor 4 Eskişehirspor 4 Denizlispor 3 Diyarbakırspor 3 Konyaspor 3 Samsunspor 3 Kasımpaşa 3 Bucaspor 3 Akçaabat Sebatspor 2 Çaykur Rizespor 2 Antalyaspor 2 İBB Spor 2 Gençlerbirliği OFTAŞ Spor 2 İstanbulspor 1 Manisaspor 1 Malatyaspor 1 ------------------------------- 27 takım 104 */