Alex kadro dışı kalabilir

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ve takım kaptanları Kocaman’ın görevde kalmasını istedi. Alex ve bazı futbolcular ise her an kadro dışı kalabilir.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a Başkan Aziz Yıldırım ve futbolculardan tam destek geldi.

Aziz Yıldırım ile takım kaptanları Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, Aykut Kocaman’ın göreve devam etmesini istediler. Bu arada sarı lacivertlilerde kaptan Alex ve bazı futbolcuların kadro dışı bırakılması bekleniyor.

Kasımpaşa maçında alınan yenilginin ardından soyunma odasına giren Aykut Kocaman, oyuncularla duygu yüklü bir konuşma yaptı. Kocaman, iyi bir kadro ve yetenekli oyunculara sahip olduklarını ama istenilen futbol ile başarıyı bir türlü yakalayamadıklarını söyledi.

Problemin kendisinde olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, tüm sorumluluğu üzerine alarak gereğini yapacağını dile getirdi. Sözlerinin ardından soyunma odasından çıkmak üzere kapıya yönelen Kocaman'ı Volkan Demirel ve Selçuk Şahin engellemek istedi. Yaşanan problemlerin sorumluluğunun takımca kendilerinde olduğunu söyleyen oyuncular, Aykut Kocaman'ı sakin olmaya davet ettiler ve göreve devam etmesi yönünde tavır sergilediler.

Yaşanan bu diyaloğun ardından soyunma odasından çıkan Aykut Kocaman koridorda başkan Aziz Yıldırım ile karşılaştı. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'a görevde kalmasını söylerken kendisine duyduğu güveni iletti. Yıldırım, Kocaman'a istifa etmesi halinde bunu kabul etmeyeciğini de belirtti.

Futbolcular arasında başlayan diyalog takımın tesislere dönmesi ile birlikte Samandıra'da da devam etti. Gece geç saatlere kadar durum değerlendirmesi yapan oyuncular sabah antrenmanında adeta birbirlerine terapi uyguladılar. Takım kaptanları Volkan Demirel ve Selçuk Şahin oyuncularla sık sık toplantılar yaptı.

Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmeler sarı lacivertlilerin yeni transferi Dirk Kuyt'ı da oldukça etkiledi. Maç sonrası gece geç saatlere kadar uyuyamadığını söyleyen Kuyt, yardımcısı aracılığı ile Aykut Kocaman'ı aradı. Kuyt, Kocaman'a kesinlikle görevde kalması gerektiğini söyledi ve bundan sonra iyi oynamak için gerekli eforu sarfedeciğini ifade etti.



Alex kadrı dışı kalabilir



Öte yandan Aziz Yıldırım tarafından tam yetkiyle donatılan Aykut Kocaman, sportif direktör sıfatıyla sabah yapılacak antrenmandan önce tüm oyuncularla bir araya gelip kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Bu önemli toplantıda kaptan Alex de Souza ile birlikte bazı futbolcuların kadro dışı bırakılması bekleniyor.