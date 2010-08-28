-ALEX: HOCAMIZLA ARAMIZDA PROBLEM YOK İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Alex de Souza, sportif direktör ve teknik sorumluları Aykut Kocaman ile aralarında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Takım arkadaşı Emre Belözoğlu ile birlikte sarı-lacivertli takımın bu akşamki antrenmanı öncesinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Brezilyalı futbolcu, takımda kimin oynayıp, kimin yedek kalacağına Aykut Kocaman'ın karar verdiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Hocamızla aramızda herhangi bir problem yok. İlk 11'de de başlayabilirim, yedek de kalabilirim. Geldiğimden beri idmanlara çıkıyorum. Hocamız benimle konuşmak istediği zaman konuşuyoruz, grup olarak konuşmalar yapıyoruz. Ben bu takımın bir parçasıyım. Sorunları yaratan sizlersiniz. Basında 'Robinho Beşiktaş'a gelecek' diye haberler çıktı. Daha sonra Robinho, bırakın telefon almayı Beşiktaş'ın adını dahi duymadığını söyledi. Şimdi kim doğruyu söylüyor?'' Alex, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile yaptıkları karşılaşmalarda kötü oynadıklarını ve bunun sonucunda elendiklerini ifade etti. PAOK maçlarında istedikleri gibi oynayamadıklarını anlatan Brezilyalı futbolcu, ''Kendimiz gibi oynamadık. PAOK maçında turu geçebilirdik. Konsantrasyon hatasından bir gol yiyerek elendik'' diye konuştu. Alex, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmelerinin takım üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini anlatarak, ''Bu olumsuz etkiyi Manisaspor maçından itibaren ligde alacağımız galibiyetlerle üzerimizden atacağız. Daha çok çalışacağız. Hocamızın istediklerini yerine getireceğiz ve bu olumsuz etkinin sonuçlarını taraftarlarımıza unutturacağız'' dedi. Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ise takım olarak en büyük problemlerinin kırılgan bir yapıya sahip olmak olduğunu söyledi. Takımlarının oturması için belli bir zamana ihtiyaçları olduğunu dile getiren Emre, şunları kaydetti: ''Bence en büyük problemimiz, yapımızın çok kırılgan olması. Takım kötü gittiğinde reaksiyon gösterecek bir yapımız yok. Takımın oturması için bir süreye ihtiyaç var.'' Basın mensuplarının kendileri hakkında gerçek olmayan haberler yaptığını ileri süren Emre, ''Alex'in görüşlerine katılıyorum. Maçta, oyundan çıkıyorum, Aykut hoca yüzümden makas alıyor, ama sizler 'Aykut hoca ile Emre tartıştı' diye haberler yapıyorsunuz'' diye konuştu. Emre, UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam PAOK ile yaptıkları karşılaşmada kendi isteğiyle değiştirildiğini belirterek, ''Ayağımdaki kramp geçmiyordu. Maçın bitmesine 15 dakika vardı, sahada yürür gibiydim. Takımı 10 kişi bırakacak gibiydim. Benim yerime daha diri bir oyuncu girmesi gerektiğini düşündüm'' ifadelerini kullandı.