-ALEX, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ SEVİYOR İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, ligde yarınki rakipleri Gençlerbirliği ile yaptıkları maçlarda attığı gollerle dikkati çekiyor. Fenerbahçe'ye 2004-2005 sezonunda transfer olan Brezilyalı futbolcu, geride kalan 6 sezonda Ankara ekibinin filelerini 9 kez havalandırdı. Alex, 6 sezonda Gençlerbirliği ile yapılan 12 maçın 11'inde forma giyerken, toplam 975 dakika sahada kaldı. 11 maçın 10'unda 90 dakika forma giyen Brezilyalı futbolcu, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı ikinci yarıdaki maçta 75 dakika oynadı. Alex, Gençlerbirliğine karşı sadece geçen sezon deplasmandaki maçta kart cezalısı olduğu için forma giyemedi. -İLK SEZONUNDA 5 GOL- Alex, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Gençlerbirliği ile yaptıkları 2 lig maçında toplam 5 gol attı. Fenerbahçe, Alex'in ilk sezonunda Gençlerbirliği ile yaptığı 2 maçta da galibiyetleri Brezilyalı futbolcunun golleriyle elde etti. 2004-2005 sezonunda 2-1 kazandıkları deplasmandaki maçta 2 gol atan Alex, kendi sahalarında ise 2'si penaltıdan 3 gol atarak, 3-2 kazandıkları maçta takımına galibiyeti getiren golleri kaydetti. -9 GOLÜN 6'SI KADIKÖY'DE- Hafta sonunda Gençlerbirliği'ni kendi evinde konuk edecek Fenerbahçe'de, kaptan Alex, rakibine attığı 9 golün 6'sını Kadıköy'de kaydetti. İlk sezonunda Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda rakip filelere 3 gol atan Brezilyalı futbolcu, 2008-09 sezonunda Kadıköy'deki maçta 1, geçen sezon ise 2 gol attı.