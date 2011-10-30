Alex, Fenerbahçe'deki hayalini açıkladı...

T24 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu ve aynı zamanda da kaptanı olan Alex De Souza, TRTSpor'da verdiği röpörtajda, Fenerbaçe ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından yapacakları konusunda açıklamalarda bulundu.



Brezilyalı Futbolcu TRTSpor'daki “Futbol Ateşi” programında yayınlanan röportajında, sözleşmesi bitince ne yapacağı konusunda henüz kesin bir karar vermediğini belirterek, “Brezilya ile Türkiye arasında kararsız kaldım. Ya Crutiba'ya dönüp futbol kariyerimi orada sürdüreceğim, ya Türkiye'de kalıp Fenerbahçe kulübünde görev alacağım. Bana sürekli genç futbolculara öğreteceğim çok şey olduğunu söylüyorlar. Ancak henüz karar vermedim” dedi.



Alex, futbolsever seni neden çok seviyor ve yıldızlaştırıyor sorusuna ise, “Türkiye'de futbol genelde sert ve markaja dayalı. Ben beklenenin tam tersiyim. Tekniğe ve skora dayalı bir futbol anlayışım var. Bu da futbolseverin çok hoşuna gidiyor. Beni farklı görüyorlar. Ayrıca ben Türkiye'de iki kere gol kralı olmuş tek yabancı futbolcuyum” diye yanıt verdi.



Brezilyalı yıldız sadece bayanların ve çocukların izlediği Manisaspor maçında kaybedilen puanlar içinde esprili bir şekilde, “Bizim takımda 18-25 yaşlarında çok genç futbolcu var. O gün maça mı konsantre olacaklar, yoksa tribündeki genç kızları mı... Bunu anlayamadık” diye yanıt verdi.



