Alex: Fenerbahçe benim eşim!

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Alex, Brezilya'da katıldığı bir televizyon programında sarı lacivertli takıma ilginç bir benzetmede bulundu. Yeni takımı Coritiba ve ayrıldığı Fenerbahçe kulübüne olan bağlılığını 'Coritiba benim annem, Fenerbahçe ise eşim' diyerek belirtti.

Fenerbahçe’den olaylı bir şekilde ayrılan ve ülkesine dönen Brezilya, yeşil sahalara inmeden önce eski konular ile ilgili konuşmaya devam ediyor.

'Hedefim gol rekoru değildi'

Alex, Aykut Kocaman’a ait gol rekorunu kırmak gibi bir hedefi olmadığını söyleyerek, “Ben hiç bir zaman bu rekoru kırmak için uğraşmadım, ben işimi düzgün yapıyordum. Rekor kırmak beni endişelendiren bir durum olmadı, çünkü işimi doğru yaparsam arkasından bunların olabileceğini düşünüyorum.“ diye konuştu.

'Fenerbahçe benim eşim'

Alex ayrıca aynı röportajda, “Coritiba benim annem, Fenerbahçe ise eşim” benzetmesini yaparak iki kulübe de olan bağlılığına dikkat çekti.

'Heykelimin kafası benden küçük'

Brezilyalı yıldız, dikilen heykeli ile ilgili ilginç yorum yaptı ve “Taraftarın sevgisini sahaya aktarması bazen bazı insanları rahatsız edebiliyor tabii ki ama heykel meselesi, gerçekten çok mutlu edici. Heykelim benden biraz daha büyük, kafası belki biraz benim kafamdam küçük olabilir ancak vücudu benden baya büyük” diye konuştu.