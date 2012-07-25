Alex: Elbet kendime bir kulüp bulurum

Fenerbahçe’nin kaptanı Alex De Souza Avusturya kampının son gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brezilyalı yıldız "Nerede oynarım o belli olmaz. Fenerbahçe’de mi olur, şimdilik bir beklentim veya planım yok. Elbette işsiz kalmayacağımı düşünüyorum. Mutlaka bir kulüp bulurum kendime" dedi.

Sözlerine takımdan ayrılan kişilere teşekkür ederek başlayan kaptan Alex, “Bizden ayrılan masör, fizyoterapist, doktor, tercüman hepsine teşekkür etmek istiyorum. Gerek bana kattıkları, gerekse takıma verdikleri emek için teşekkür ederim. Atılan gollerde onların da payı vardı, bireysel olarak onlara sizin vasıtınızla teşekkür etmek istiyorum. Şu ana kadar olağan bir kamp dönemi geçiriyoruz. Gelen oyuncular var, onlara başarılar dilemek istiyorum. Hocamıza da başarılar dilemek istiyorum, takviyelerle bir kadro kurulacak ve sorunsuz sıkıntısız bir sezon hep beraber geçiririz” diye konuştu.

Vaslui ve şampiyonlar ligi

Vaslui eşleşmesini de değerlendiren Alex, “Onların da hedefi gruplara kalmak, bizim de. Geçen sene takip ettim, o takımda iki arkadaşım oynuyor. Kendileri yeni bir takım. Umuyoruz ki turu geçen taraf biz oluruz” dedi.

Hedef konusunda ise kaptan Alex, “Ben adım adım düşünmek istiyorum, her zaman yaptığım gibi. Vaslui maçını 180 dakikalık bir periyot olarak düşünüyorum. Ondan sonrakı aşamaları yeri geldiğince düşünürüz. Şimdi önümüzdeki 180 dakikalık maça konsantre oluyoruz. Tüm takım elbirliğiyle bunu başarıp sonraki etabı sırası geldiğinde hesaplayacağız” şeklinde konuştu.

‘Rakipten çok bizim ne yapacağımız önemli’

Rakipten çok kendilerinin ne yapacağının önemli olduğunu vurgulayan Alex, şunları söyledi: "Rakipten çok kendi takımıma bakmaya önem veririm. Bizim ne yapacağımız daha önemli. Daima kendimize bakıp, neler yapabileceğimizi bilmek, Fenerbahçe’ye bakmak ve gücümüzü bilmek lazım."

Yeni transferler hakkında değerlendirmesi

Alex de Souza, yeni transferleri ise şöyle değerlendirdi:

"Kuyt hakkında çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Hollanda Milli Takımı formasını giydi, Yüksek seviyede maçlar oynadı. Şu an bizim takımımızda neler yaptığı hakkında yorum yapmak çok gerçekçi olmaz, doğru da olmaz. Avrupa Şampiyonası oynadı. 10 gündür bizimle kamp yapıyor. Bize ve İstanbul’a inşallah güzel bir şekilde adapte olur ve Feyenoord’da, Liverpool’da ve Hollanda Milli Takımı'ndaki yüksek düzey maçlar ve performans ile devam eder."

Yaklaşık 50 maçlık periyoda hazır mı, bu gücü kendisinde hissediyor mu?

Kendini hazır ve iyi hissettiğini de belirten Brezilyalı futbolcu, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Benim 18 yaşındaki görüntüm neyse şimdi de öyle. Zaten hızlı bir futbolcu değilim. Ama kendime çok şey kattım. Saha içine baktığım zaman daha rahatım, tecrübeler kazandım. Profesyonelim, aile düzenim çok iyi. Adale sakatlığı yaşamıyorum. Bu da kendime iyi baktığımı gösterir. Yaşımın ilerlemesine takılmıyorum. Dediğim gibi saha içinde daha rahatım."

‘Kaliteli ve oynayabilecek birçok genç oyuncu gördüm’

Alex de Souza, Fenerbahçe'de genç oyuncunun kendini gösterip ilerleyeceği bir ortam olmadığını da ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe’de bir felsefe var ki, genç oyuncunun gelip kendini gösterip ilerleyeceği bir ortam yok maalesef. Bu boşluktan yararlanan bir Semih var. Mesela Gökay vardı. Şampiyon olduğumuz sene iyiydi. Düzen Gökay’ın oynamasına izin vermedi. Ben bu gençlere üzülüyorum. Fenerbahçe’nin bu düzeni ve felsefesi değişirse, bu çocuklar biraz oynarsa kendine yer edinebilirler. Salih ve Recep'in kalitelerinden şüphe edilmemesi lazım. Başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Bu çocuklara fırsat verilmezse onlar kendilerini gösteremez."

Gol yollarında problem var mı?

Bir soru üzerine gol yollarında sıkıntı olmadığını belirten Alex, "Hazırlık maçlarında gol yollarındaki sıkıntı için hocamıza ve takıma haksızlık yapılmamalı. Henüz 3 maç oynadık. Sow, Semih, Kuyt hepsi denendi. Zamanımız var. Şu anda sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Hoca harmanlıyor, taşları yerine oturtacaktır" dedi.

‘Futbol oynamaya devam edeceğim’

Futbol oynamaya devam etme kararı verdiğini de açıklayan yıldız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bir plan değil. Nerede oynarım o belli olmaz. Fenerbahçe’de mi olur, şimdilik bir beklentim veya planım yok. Elbette işsiz kalmayacağımı düşünüyorum. Mutlaka bir kulüp bulurum kendime. Ama şu an için bu seneyi, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını düşünüyorum. Şu an tamemen burada ve Fenerbahçe için elimden geleni, daha önceki yıllarda da olduğu gibi yapmaya devam edeceğim."

Fanatizm endişe veriyor

Taraftarlar arasındaki gerginlik ve fanatizmin endişe verici olduğunu da sözlerine ekleyen kaptan Alex, şu ifadeleri kullandı:

"3 Temmuz süreci ile başlayan taraftarlar arasındaki gerginlik ve fanatizmin endişe verici olduğunu düşünüyorum. Herkes aynı anda şampiyon olacak diye bir şey yok. Onların şampiyonluk hedefi var, sizin de. Onların taraftarları var, sizin de. Bu durumu kabullenmek lazım. Yoksa işler, içinden çıkılmaz hale gelecek."

Geçen sezon futboldan çok dış etkenleri konuştuklarını söyleyen Brezilyalı oyuncu, “Başkan Aziz Yıldırım’ın da gelmesiyle şimdi daha huzurluyuz ve sadece futbola odaklanacağız” dedi. Alex, kendi mevkisine bir transfer yapılması durumunda mutlu olacağını, o kalitede, o seviyede bir transferin takıma çok fayda sağlayacağını da sözlerine ekledi.