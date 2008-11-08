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Spor

Alex derbide yok

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Brezilyalı yıldız Alex de Souza, yarınki Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

08 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Brezilyalı yıldız Alex de Souza, yarınki Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Turkcell Süper Lig'de yarın ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de, Brezilyalı futbolcu Alex sakatlığı nedeniyle bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımın ligin 9. haftasında Eskişehirspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Alex, Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal maçında da görev yapamamıştı.

Hafta boyunca kulüp doktorları tarafından yoğun bir tedavi programı uygulanan Brezilyalı futbolcunun, tam olarak iyileşmediği ve teknik direktör Luis Aragones tarafından kadroya alınmadığı öğrenildi.

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