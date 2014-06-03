T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alex de Souza iki yıl sonra yeniden Türkiye'de

Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen Alex ve ailesini taraftarlar karşıladı

03 Haziran 2014 10:29

Fenerbahçe'de uzun bir süre futbol yaşantısını sürdürerek, iki yıl önce sözleşmesi karşılıklı feshedilen Brezilyalı futbolcu Alex De Souza ailesi ile birlikte tatil için Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen Alex ve ailesi, Atatürk Havalimanı'nda yakın arkadaşı tercüman Samet Güzel ve bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Arkadaşlarıyla hasret gideren Alex De Souza'nın Türkçe sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bir süre pasaport kontrolünde bekleyen Alex ve ailesi, ikamet adresindeki sorun nedeniyle bir süre Atatürk Havalimanı Pasaport Büro Amirliği'nde beklemek zorunda kaldı.

ETİKETLER

Alex de Souzafenerbahçetürkiyetatil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24