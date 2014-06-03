Alex de Souza iki yıl sonra yeniden Türkiye'de

Fenerbahçe'de uzun bir süre futbol yaşantısını sürdürerek, iki yıl önce sözleşmesi karşılıklı feshedilen Brezilyalı futbolcu Alex De Souza ailesi ile birlikte tatil için Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen Alex ve ailesi, Atatürk Havalimanı'nda yakın arkadaşı tercüman Samet Güzel ve bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Arkadaşlarıyla hasret gideren Alex De Souza'nın Türkçe sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bir süre pasaport kontrolünde bekleyen Alex ve ailesi, ikamet adresindeki sorun nedeniyle bir süre Atatürk Havalimanı Pasaport Büro Amirliği'nde beklemek zorunda kaldı.