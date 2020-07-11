Alex de Souza açıkladı: Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında Türk bir teknik direktör olacağına inandığını söyledi.

Sözcü'nün aktardığına göre Brezilya basınına konuşan de Souza, "Fenerbahçe'ye bir yönetici olarak dönmem, antrenör olarak ise dönebilirim. Böyle bir davet geleceğini de sanmıyorum. Emre Belözoğlu ile iyi ilişkilerim var, çok uzun süre birlikte oynadık. Birbirimizle sürekli konuşuruz ve bu konuda bir görüşmemiz olmadı. Türk bir teknik direktör alacaklarını düşünüyorum."