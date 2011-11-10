-Alex: Daha iyi oynayabiliriz İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, takım olarak ligdeki durumlarını değerlendirirken, lider olmalarına karşın kendilerini geliştirebileceklerini söyledi. Lig TV'de yayınlanan ''Futbol Gündemi'' programının konuğu olan Brezilyalı yıldız oyuncu, Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 haftanın ardından lider durumda bulunduklarını hatırlatırken, ''Ligde inişli çıkışlı dönemlerimiz olabilir. Sonuçta lider olmamıza rağmen daha iyi oynayabilir, daha iyi futbol sergileyebiliriz. Bazı oyuncuların da alıştığımız performanslarına dönmesiyle kendi gücümüze kavuşacağız ve herkesin istediği Fenerbahçe'yi gösterebileceğiz'' dedi. Sıkıntılı bir şekilde başlayan bu sezonda taraftarların takıma bağlılığının arttığını düşündüğünü dile getiren Alex, ''Malum olaylar nedeniyle taraftarın takıma bağlılığı ortaya çıktı. Geçen sene taraftarın ne kadar sevgisi ve saygısı varsa, bu sene de devam ediyor ama bağlılıkları arttı diyebilirim'' ifadelerini kullandı. Takımda oyuncuların motive edebilmek için özel bir çabası olup olmadığının sorulması üzerine ise sarı-lacivertli oyuncu, ''Ben kimseyi motive etme ihtiyacı hissetmiyorum. İçinde bulunduğumuz ortamda Fenerbahçe forması giyerken ekstra bir motivasyona ihtiyaç duymuyorum. Bu forma ve armanın kendisi, kulübün ve camianın tarihi, büyüklüğü, forma giyen oyuncu için ayrıca bir motivasyon kaynağı olmalı'' diye konuştu. -''Kaptan olarak sorumluluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum''- Alex, Fenerbahçe'de takım kaptanı olarak görevlerini yaparken ne tür yöntemler kullandığı konusuna değinirken, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sorumluluklarım doğrultusunda iletişimle sıkıntıları çözmeye çalışan bir kaptanlık yapmaya çalışıyorum. Kaptan olduğum süre içerisinde bir çok noktada müdahale etme, oyuncu arkadaşlarımla konuşma ihtiyacı hissettim. Gökhan Gönül ile ilgili aramızda kavga çıktığı şeklinde yansıdı. Benim Gökhan'la bir çok kez konuşmuşluğum, yapmamız gerekenleri aktardığım olmuştur'' -''Ben Aykut Kocaman'ın öğrencisiyim''- Alex de Souza, takım içinde Aykut Kocaman'ın aldığı kararlara etki edebildiği şeklindeki söylemlerin gerçek dışı olduğunu aktarırken, Aykut Kocaman ile antrenör-sporcu ilişkisi içinde bulunduklarını aktardı. -''Atatürk, dünya tarihindeki en önemli liderlerden''- Alex de Souza, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 73. ölüm yıldönümü olması dolayasıyla kendisinin görüşlerinin sorulması üzerine ise, ''Atatürk, tarihteki en önemi isimlerden. Vizyonu, görüşü ve uygulayış şekliyle örnek alınacak bir insan'' yanıtını verdi. Alex de Souza, Türkiye'de attığı gollerden en çok hangisine sevindiğini ve en çok hangisini beğendiği sorusuna, teknik direktör Zico'nun sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda Kayseri Erciyesspor'a attığı golün en çok beğendiği gol olduğunu söyledi. Sivasspor karşısında kendisinden yoksun mücadelede kaybettikleri ifade edilerek, Alex'siz Fenerbahçe'nin nasıl olacağı sorusuna Brezilyalı oyuncu, ''Sivasspor maçında Alex de sahada olsaydı Fenerbahçe o maçı büyük ihtimalle kaybederdi. O gün saha içinde rakibi karşısında üstünlüğünü rakibine kabul ettiremeyen bir Fenerbahçe ile Bekir ve Yobo'yu dışında tutarak, ortalamanın altında olan bir oyuncu grubu vardı'' şeklinde yanıt verdi. Kardemir Karabükspor maçında gördüğü kırmızı kart hatırlatılarak yöneltilen ''Alex'i futbolda ne sinirlendirir'' sorusuna Fenerbahçe kaptanı, ''Futbol içinde beni en fazla sinirlendiren şey, saha içinde zor olanı yapmaya çalışmak. Başarıya götüren yol basit olanı yapmaktır'' yanıtını verdi. -''En yakın hedef Kocaman'ın rekoru''- Fenerbahçe'deki istatistikleri ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe adına ligde en çok gol atan futbolcu olduğu hatırlatılarak, kırmak istediği başka rekor olup olmadığı sorulan Alex, rekorları hedefleyerek, planlı bir şekilde kırdığını anlatarak şöyle konuştu: ''2009'da kontratımı iki sene uzatınca yetkililerden, kulübün tarihiyle ilgili, atılan gollerle ilgili liste ve dökümler istedim. Baktım ki bazıları ulaşabileceğim hedeflerdi. Burada kaldığım sürece bu hedeflere ulaşmak için koşmam gerektiğini düşündüm. Bu saydığınız da elbette ki hedeflerden birisi. Ulaşabilirsem kişisel olarak benim adıma elbette ki bir mutluluk olur.'' Aykut Kocaman'ın rekorunun bu listede yer alıp almadığı sorusuna ise Alex, ''O zaman uzak bir hedefti, 60 küsur gol vardı. Zaman bakımından ulaşılması güç olarak duruyordu. Fakat yakınımdakileri hep görebiliyordum. Şu anda en yakın isim tesadüftür ki Aykut Kocaman. En yakın hedef o benim için şu anda'' diye yanıt verdi. Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntılı süreçle ilgili bir soru üzerine de kaptan Alex, ''Futbolun, polisin, politikacıların yetkisinde olan şeyler bizim hazırlıklı olduğumuz şeyler değil. Neler yapılıyor olursa olsun, hangi karar alınıyor olursa olsun, benim bilincimden, benim kişiliğimden elde ettiklerimden, geçen sene bizim elde ettiğimiz şampiyonluğu kimse alamaz. Çünkü saha içinde sonuna kadar hak edilerek kazanılan, hiçbir maçın kolay olmadığı bir sezondu. Her maç alın terimizle kazandığımız, camiamızın sonuna kadar hak ederek kazandığı şampiyonluktur. Bu şampiyonluğu camiamızın ve takım arkadaşlarımızın ne bilincinden ne elinden kimse alamaz'' ifadelerini kullandı.