Alex bugün basın karşısına çıkacak

Fenerbahçe’den ayrılışı büyük ses getiren Alex de Souza, bugün basının karşısına çıkıyor.

Sekiz yıllık birlikteliğin ardından Fenerbahçe ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Alex de Souza, bugün saat 14:00’te basının karşısına çıkıyor.

Önceki günlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Alex’e yönelik Mönchengladbach maçı öncesinde Sabiha Gökçen Havaalanı’nda yaptığı sert açıklamalar büyük yankı uyandırmıştı. Alex'in, kulüpten ayrılışı ve Başkan Aziz Yıldırım'ın sözleriyle ilgili açıklamada bulunması bekleniyor.

Alex bugün düzenleyeceği toplantısıyla ilgili, “Türkiye’de son kez basının karşısına çıkacağım” açıklamasında bulunmuştu.