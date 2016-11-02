Alex, Aziz Yıldırım'ı unutmadı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın 64. doğum gününü kutladı.

Alex, sosyal medya hesabı Instagram'da, Yıldırım ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayımlayarak, "İnsanlar benim başkan ile problemlerim olduğunu düşünüyorlar. Benim gerçekten yok. Bugün doğum günü. Ona mutluluklar ve sağlık diliyorum." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'ye 2004 yılında transfer olan Brezilyalı eski futbolcunun 2012 yılında takımdan ayrılış döneminde ve daha sonrasında Aziz Yıldırım'la yaşadığı birtakım problemler basına yansımıştı.