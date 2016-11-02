T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex, Aziz Yıldırım'ı unutmadı

Alex de Souza, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la aralarında sorun olmadığını söyledi

02 Kasım 2016 17:20

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın 64. doğum gününü kutladı.

Alex, sosyal medya hesabı Instagram'da, Yıldırım ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayımlayarak, "İnsanlar benim başkan ile problemlerim olduğunu düşünüyorlar. Benim gerçekten yok. Bugün doğum günü. Ona mutluluklar ve sağlık diliyorum." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'ye 2004 yılında transfer olan Brezilyalı eski futbolcunun 2012 yılında takımdan ayrılış döneminde ve daha sonrasında Aziz Yıldırım'la yaşadığı birtakım problemler basına yansımıştı.

ETİKETLER

Alex de SouzaFenerbahçeAziz Yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24