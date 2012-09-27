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Spor

Alex ayrılık sinyali verdi: 3 teklif geldi, değerlendiriyorum

Alex, Twitter'da bir hayranının "Brezilya'dan 3 takımla görüştüğün doğru mu?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi

27 Eylül 2012 20:55

 

ESPN kanalının radyosu Radio Estadao'ya katılan Alex, birkaç gün önce Twitter'da "Hiçbir takımdan teklif almadım" şeklindeki ifadelerini yalanladı. Alex, 3 takımdan teklif aldığını ve ne yapacağını bilmediğini söyledi.
 
Brezilyalı futbolcu şunları söyledi:
 
"Aklım ikiye bölünmüş durumda. Şu anda Palmeiras, Cruzeiro ve Coritiba'nın teknik komitesi ve yönetim kurulu üyeleriyle direkt temas halindeyim. Basit teklifler var. İnsanlar da bana kararımı soruyor. Luxemburgo gibi... Kararım 2 ya da 3 ay içinde netleşecek. Bu benim belki de son kontratım olacak. Geleceğimi belirleyecek olan şeyler, saha içinden çok saha dışında gelişecek olaylar. Bir karım ve üç çocuğum var. Ben bunları kafamın içinde kurguladığımda geri kalanlar yüzde 100 geri plana atılıyor. 10 numara onurlandırıldı. Kulübün hemen yakınında açılan bir heykel ile. Dürüst olmak gerekirse bunun ne anlama geldiğini uzun süre anlamadım. Ben sadece işimi yaptım ve kulübün renklerine ve kontratımda yaptığım anlaşmaya uygun davrandım."
 
 

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