'Alex Avrupa'da oynayamaz'





Ara transfer sezonun açılmasıyla birlikte Ankaragücü'nden iki genç yetenek, Gökhan ve Abdulkadir'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'de gözler şimdi menajer Juan Figger'e çevrildi.



Cumhuriyet Gazetesi'nden Ahmet Sivaslı'nın haberine göre; Deivid, Maldonado ve Lugano'nun yanı sıra Alex için de Fenerbahçe yönetimi ile önümüzdeki günlerde görüşecek olan Figger'in pazarlıkları Alex'in kaderini belirleyecek. Geçtiğimiz günlerde kendi sitesinden önemli açıklamalarda bulunarak Avrupa'dan 4 teklif aldığını söyleyen ve bir şekilde Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Alex De Souza'yı daha yakından tanıyan Brezilyalı gazeteciler Alex'in Avrupa'da oynayamayacağını savundular.



Soruları yanıtlayan Brezilyalı gazeteciler 31 yaşındaki Alex'in artık Avrupa'daki oyun sistemine uymadığını ve birçok Avrupa Kulübü'nün bu tarz oyuncuları kadrolarında barınmaktan kaçındıkları yorumunu yaparlarken Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılması halinde ülkesine döneceğini ortaya attılar.



ALEXANDRE ABREU GONTİJO (GLOBO)



Alex gerçekten büyük bir yetenek. Fakat Avrupa'da Fenerbahçe'den önce Arrigo Sacchi'nin Parma'sında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. İtalya'da oynanan futbola ayak uyduramadı. Bazı nedenlerden dolayı Parma ile ilişkisi koptu. 2002 Dünya Kupası'nda da yer alamadı. Alex'in stili son dönemde görev yapan hiçbir Brezilya teknik direktörüne uymadı. Palmeiras'da transfer listesinde her zaman Alex ilk sırada yer alır. Bundaki en önemli sebep de bir zamanlar Cruzeiro'da başarıdan başarıya koştuğu Wanderley Luxemburgo'dur.



Alex'in Avrupa'da Fenerbahçe'den büyük bir takımda oynamasını hayal bile edemiyorum ki Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde adeta hayaleti oynaması bende bu kanıyı yarattı. Alex F.Bahçe ile anlaşamazsa kesinlikle Brezilya'ya döner. Yaşı ve yeni futbol mantalitesi gereği Alex Avrupa'da direnemez ve yedek kalır.



SYDNEY GARAMBONE (GLOBE)



Alex tarzındaki futbolcuları artık Avrupa futbolu kaldırmıyor. 10 numara kavramı neredeyse demode oldu. Defansif özelliği neredeyse yok denecek kadar az. Avrupa'da başarıya ulaşan takımları incelerseniz onun gibi futbolcuların ilk 11'de yer almadığını görürsünüz. Artık yaşı da 31'e ulaştı. Bu yüzden Alex artık Avrupa'da oynayamaz. Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Alex Brezilya'ya döner. Burada belki 2 yıl daha oynadıktan sonra futbolu bırakır.



