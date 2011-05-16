-ALEX ATTIĞI 5 GOLLE YILDIZLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 6-0 yenen Fenerbahçe puanını 79'a yükselterek 2010-2011 sezonunun son haftasına lider girdi. Kendisiyle aynı puana sahip Trabzonspor'un averajla önünde yer alan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında iddiasını son haftaya da taşıdı. Ankaragücü karşısında 3'ü penaltıdan olmak üzere toplam 6 gol bulan sarı-lacivertli ekip, maç sonunda taraftarıyla büyük bir sevinç yaşadı. Önce saha ortasında toplanan sarı-lacivertli ekipte teknik heyet ve yedek oyuncular sahada mücadele edenleri kutlarken, daha sonra birlikte tribünlere giderek tezahürat yaptı. Uzun süre sahada kalan sarı-lacivertliler, kendilerini çağıran taraftar gruplarını kırmayarak tezahüratlar eşliğinde son hafta öncesi alınan bu farklı galibiyetin sevincini yaşadı. -ALEX, 5 GOLLE YILDIZLAŞTI- Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, Ankaragücü karşısında attığı 5 golle adeta yıldızlaştı. Sarı-lacivertli ekibin ilk 3 golünü penaltılardan kaydeden Alex, daha sonra rakip filelere 2 gol daha atarak gecenin skorunun belirlenmesinde en etkili isim oldu. Alex, gol krallığı yarışında ligin bitimine 1 hafta kala gol sayısını 27'ye yükseltti. Bu arada, Alex'in takımı adına frikikten kaydettiği 5. gol öncesi Mehmet Topuz ile diyaloğu dikkati çekti. -BU SEZON EN FARKLI GALİBİYET- Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında aldığı 6-0'lık skorla bu sezon ligde en farklı galibiyetine ulaştı. Ligde 2010-2011 sezonuna 15 Ağustos 2010'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçla farklı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, kapanış maçında Ankaragücü'nü 6-0 ile geçerek farklı bir skor elde etti. -TRİBÜNLER ŞAMPİYONLUK HAVASINDA- Ankaragücü karşısında ikinci yarıda farka giden Fenerbahçe'de taraftar büyük bir coşku yaşadı. Sarı-lacivertli futbolcuların farkı açan golleri tribünleri şampiyonluk havasına sokarken, bütün stat söylenen şampiyonluk şarkılarına eşlik etti.