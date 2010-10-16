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Spor

Alex antrenmanda sakatlandı

Fenerbahçe'ye kaptan Alex'ten kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Alex'in adalesinde yırtık tespit edildi.

16 Ekim 2010 03:00

T24- Süper Lig'in 8'inci haftasında pazartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kaptanından kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Alex'in adelesinde yırtık tespit edildi.


Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaptan Alex de Souza yer alamayacak.


Antrenmanda sakatlanan Alex'in yapılan kontrolllerinden sonra sol arka adelesinde yırtık tespit edildi.


Pazartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan 5'inci sıradaki Fenerbahçe'nin 7 maçta 4 galibiyetle 13 puanı bulunuyor. Konyaspor ise 1 galibiyetle 15'inci sırada yer alıyor.

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