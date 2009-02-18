Alex Ankara'da kendini buluyor



Farklı Hacettepe galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe’nin bu haftaki rakibi yine bir Ankara takımı.



Gençlerbirliği’ni deplasmanda devirip, şampiyonluk yarışında var olduğunu göstermek isteyen Kanarya’nın, bu önemli karşılaşmada en büyük silahı ise Kaptan Alex olacak. Çünkü Brezilyalı yıldız, bugüne dek Süper Lig’de en rahat maçlarını Başkent ekiplerine karşı çıkardı. Sambacı, Ankara ekiplerine karşı oynadığı maçlarda 0.83’lük bir gol ortalaması tutturarak, büyük bir oran yakaladı.



En çok Ankaraspor’a



Süper Lig’de Ankara ekiplerine karşı 30 maç oynayan Alex, rakip ağları 25 kez havalandırırken, 3 kez de hat-trick yapmayı başardı. Sambacı, bu maçlarda ayrıca 16 asiste imza atıp, adeta takımını tek başına taşıdı. Ankaraspor’a 8 maçta 8 gol atıp, 4 asist yapan yıldız oyuncu, bu haftaki rakip Gençlerbirliği’nin ağlarını ise 9 maçta 7 kez havalandırdı, 4 de asiste imza attı. Alex geldiğinden beri Başkent ekipleriyle 31 maç yapan Fenerbahçe, rakip ağlara 66 gol bıraktı.



Alex’in Ankara karnesi



Rakip Maç Dakika Gol Asist

Gençlerbirliği 9 797 7 4

MKE Ankaragücü 9 774 4 6

Ankaraspor 8 719 8 4

Hacettepe 2 180 4 2

GB Oftaşspor 2 180 2 -

Toplam 30 2650 25 16



Fenerbahçe ne yaptı?



Rakip O G B M A Y

Gençlerbirliği 9 8 1 - 20 7

MKE Ankaragücü 9 6 2 1 17 4

Ankaraspor 9 6 2 1 17 10

Hacettepe 2 1 - 1 8 2

GB Oftaşspor 2 1 1 - 4 2

Toplam 31 22 6 3 66 25