-ALEX: "YOUNG BOYS'U ELEYECEĞİZ" İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Brezilyalı kaptanı Alex de Souza, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri Young Boys'u eleyeceklerini söyledi. Alex, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacakları turun ikinci karşılaşmasını kazanarak, play-off turuna çıkmak istediklerini dile getirdi. İlk maçtaki oyunun kendilerini de tatmin etmediğini ifade eden Brezilyalı oyuncu, şunları kaydetti: ''Young Boys ile yaptığımız ilk karşılaşma için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok olumlu bir futbol ortaya koyamadık. Fakat bizim için avantajlı bir skor olduğunu söyleyebiliriz. Saha içinde düzeltmemiz gereken durumlar var ve bunları zamanla çalışarak mutlaka düzelteceğiz. Rövanş karşılaşmasında yine karşımızda çok istekli ve disiplinli bir takım bulacağız. Amacımız ikinci maçı taraftarımızın da desteği ile kazanarak bir üst tura çıkmak. Bunu yapabilecek güçteyiz ve Young Boys'u eleyeceğimizden şüphemiz yok.'' Teknik direktör Aykut Kocaman ile birlikte oyun anlayışı ve antrenmanların değiştiğini dile getiren Alex, ''Ben açıkçası bu yeni oyun anlayışına çok uzun sürede alışacağımızı düşünmüyorum. Sahadaki diziliş olarak çok farklı bir uygulama içinde değiliz, antrenmanlar ve oyun anlayışımız tamamen değişti. Fakat saha içi diziliş çok fazla değişmediğinden hocamızın anlayışına adapte olmamızın uzun zaman alacağını düşünmüyorum. Zamanla çalışıp kendimizi geliştiriyoruz. Umuyorum en kısa zamanda hocamızın istediği seviyeye geliriz ve futbolseverlere güzel futbol izletirken sahada da istediğimiz sonuçları alırız'' ifadelerini kullandı. Young Boys ile oynayacakları rövanş maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını kaydeden sarı-lacivertli oyuncu, şunları söyledi: ''Taraftarımızın desteğini bekliyoruz, gelsinler ve bizimle birlikte olsunlar. Aynı zamanda ben taraftarımızdan biraz da sabırlı olmalarını istiyorum. Çünkü rakibimize de saygı duymalıyız ve biz de yüzde 100 hazır değiliz. Bunu bilerek saha içerisinde mücadele ettiğimiz zaman ve taraftarımız da bunun bilincinde olduğunda bizim adımıza olumsuz bir maç olmayacağını düşünüyorum. Evet eksiklerimiz var, ama bu maçtan galibiyetle ayrılacak gücümüz de var.'' Rakipleriyle yapacakları karşılaşmasının taraftarla buluşma maçı olduğuna da değinen ve bunun ayrı bir heyecanı olduğuna dikkati çeken Alex, ''Bu, taraftarımızla kendi stadımızda buluşacağımız ilk maçımız olacak. Tüm takım bunun keyfini ve heyecanını yaşıyoruz. Taraftarımız bize sezon boyunca sahip çıkar, hep destek verir ve biraz da sabırlı olursa biz de emin olsunlar ki olumlu bir şekilde geri dönüşü onlara vereceğiz ve çok güzel günler yaşayacağız'' dedi.