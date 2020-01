-Alex: "FB'nin büyüklüğünde ufacık bir taşım" İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex, sarı-lacivertli takımda yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarıyla ismini tarihten kimsenin kazıyamayacağını ancak kendisinin Fenerbahçe Kulübü'nün tarihinin ve büyüklüğünün içerisinde yer kaplayan küçük bir taş olduğunu ifade etti. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmandan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligde ilk yarıyı değerlendirip soruları yanıtladı. Alex'in bir gün Fenerbahçe'den ayrılacağı ifade edilerek, sarı-lacivertli ekibin kendisinin yerini takım içinden bir futbolcuyla mı yoksa yeni bir transferle mi doldurabileceği konusundaki soruya verdiği yanıtta Brezilyalı futbolcu, ''Ben buradan ayrıldıktan sora Fenerbahçe yoluna aynı güçlülüğüyle, endamıyla devam edecek. Sadece tarihinde önemli bir yer tutmuş önemli bir oyuncu gitmiş olacak. Yerine de elbette biri gelecek. Fenerbahçe'nin büyüklüğü hepimizin buradaki büyüklüğünden çok çok daha büyük. Ben Fenerbahçe'nin tarihinin büyüklüğünün içinde ufacık yer kaplayan bir taşım diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Bir gün takımdan ayrıldığında kendisinin yerine geçecek olan ismin takım içinden olabileceği gibi, sonradan transfer edilecek bir kişi de olabileceğini kaydeden Brezilyalı oyuncu şöyle devam etti: ''Bir gün ben gittiğimde bu kişi takımın içinden olur ya da sonradan gelecek bir kişi olur. Bir kişi benim yerime oynayacak. Aslolan Fenerbahçe'nin varlığı ve büyüklüğüdür. Benim ismim elbette ki tarihte kalacak, yaptıklarımla belki bundan sonra yapacaklarımla ismimi tarihten elbette kimse kazıyamayacağına göre... Fakat tarihe ismi kazınabilecek bir sürü oyuncular buraya gelebilir. Gelmiş oyuncular içinde kaliteli diye adlandırabileceğiniz bir tek Alex yoktur bu kulüpte. Alexler gelir Alexler gider yerine başkaları gelir. Bu yüzden Fenerbahçe o kadar büyük ki, kendimi ne başkasıyla ne de Fenerbahçe ile bu konuda karşılaştıramıyorum. Burada bulunduğum süre içinde şu ana kadar yaptığım gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden sonra gelenin de Fenerbahçe'nin büyüklüğünü kaldırabilecek birisi olacağına yüzde yüz eminim.'' -''Önde verimli olamayacağımı hocama söyledim''- Alex, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında takımın en önünde forvette görev yaptığı hatırlatılarak, bu bölgede forma giymekten memnun olup olmadığı sorusuna ise ''Hocamla yaptığım görüşmelerde; o mevkide oynadığımda istediğim gibi verimli olmadığımı, benim için pozitif olmadığımı söyledim. Fakat hocamın söylediğini yapmak zorunda olduğumdan, ben o mevkide elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım'' yanıtını verdi. Alex, şunları söyledi: ''Ben bu takımın bir futbolcusuyum, yükümlülüklerimden birisi hocamın beni koyduğu yerde oynamak. Verimli olurum ya da olmam benim tartışacağım konu değil. Hocam beni nereye koyarsa oynamak zorundayım. Yaptığım görüşmelerde, ben o mevkide oynadığımda istediğim gibi verimli olmadığımı, benim için pozitif olmadığımı söyledim. Fakat bu konuşmanın ardından hocamın söylediğini yapmak zorunda olduğumdan, ben orada da elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Çünkü bu takımın sporcusuyum, hocanın dediği olur.'' -Gol sıkıntısı- Brezilyalı futbolcu, hem Fenerbahçe'de hem de Türkiye genelinde bir gol sıkıntısı çekildiği sorusu üzerine, bunun takımların savunmaya önem vermesinin bir yansıması olabileceğini belirtirken, sezon içindeki futbol dışı konuşmaların sahaya yansıması olarak da değerlendirilebileceğine dikkat çekti. Fenerbahçeli futbolcunun açıklamaları şöyle: ''Olaya biraz kuşbakışı bakmak gerekirse belki de takımları savunmaya, defansa önem vermesinin, belki de ters anlamda meyveleri toplanmaya başlıyor olabilir. Ama Fenerbahçe için bakarsak, bu aslında daha fazla Aykut Kocaman'a yöneltilmesi gereken bir soru. Biz saha içinde hocamızla birlikte çalışmaları yapıyoruz. Sıkıntımız varsa aşacak olan da bizleriz. Gol yollarındaki fırsatlarımızı artırmaya çalışacağız. Hocamıza sorduğunuzda daha güzel şekilde açıklayacaktır. Özellikle sene başından beri taraftarın ilgisinin azaldığını da söylüyorsunuz. Belki de bizim futbolu konuşmayı bıraktığımızdan bu böyledir. Sezon başından beri gerek kulübümüzde takımımız içinde, gerekse Türkiye içinde futbolu her şeyi bir kenara bıraktık futbol dışı her şeyi konuşuyoruz. Bu elbette saha içine de yansır. Umuyorum ki bu futbol dışı süreç bir an önce sonlanır, biz de tamamen kafamızla birlikte futbola yönleniriz. Seyir zevki herkese zevk veren bir şekilde artar. İnsanları statlara çekeriz.'' -Alex'ten Alper Potuk değerlendirmesi- Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Kulübü'nün transferi için çalıştığı Eskişehirsporlu futbolcu Alper Potuk ile ilgili düşüncelerini şöyle aktardı: ''Alper Potuk şu anda Eskişehispor'un futbolcusu. Bu konu hakkında yorum yapmam tarzım değil. Elbette Fenerbahçe'ye gelirse kapılarımız açık olur. Fenerbahçe'ye gelen oyuncu demek ki buraya gelmeyi hak ediyor. Gelirse de kendisine başarılar diliyorum. Kendisi Eskişehirspor'un futbolcusu, yapabileceğim yorumlar bunlardan ibaret.''