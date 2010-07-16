-ALEX: "AYKUT HOCA FARKLI" GENK (A.A) - 16.07.2010 - Belçika'nın Genk kentinde kamp yapan Fenerbahçe, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Genk Stadı'nın yanında bulunan sahada yapılan antrenman boyunca, teknik ekipte yer alan Aykut Kocaman'ın yardımcıları Fahrudin Ömeroviç ve İsmail Kartal, antrenör Turgay Altay, kondisyoner Dr. Alper Aşçı, kaleci antrenörü Murat Öztürk ile maç analisti Arda Keskin de hazır bulundu. 1 saat 15 dakika süren idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcular 5 grup halinde 3'e 1 top kapma çalışması yaptı. Sarı lacivertli oyuncular daha sonra 2'şerli 2 gruba ayrılarak top kapma ve pas idmanı gerçekleştirdi. Bu sırada kaleciler de, kaleci antrenörü Murat Öztürk yönetiminde ayrı bir çalışma yaparken, idman dar alanda çift kale maçla sona erdi. -ALEX SORULARI YANITLADI- İdmandan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alex, "Bu sene son senen mi?" sorusuna, "Aslında şu anda konu hakkında yorum yapmak için daha çok erken. Önümüzde daha bir yıl var" karşılığını verdi. Kampın gayet iyi olumlu geçtiğini belirten Alex, "Her sene farklı teknik direktör ile çalışmak takımın dengesini nasıl etkiliyor?" sorusu üzerine, her gelen hocanın kendine özgü farklı bir karakteri olduğunu belirterek, ''Aykut Kocaman ise tamamen farklı. Önemli olan bunun takıma nasıl yansıdığı... Aykut Hocanın dediklerini yapmaya çalışıyoruz ve onu uygulayacağız" dedi. Brezilya'ya çocuğunun doğumunu izlemek için gitmediğini vurgulayan Alex, daha önce Aykut Kocaman ve yönetimle bu konuda görüşme yaptığını, doğan çocuğunun Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere Brezilya'ya gittiğini söyledi.