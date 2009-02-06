Alex 2009'a iyi başladı

GOL SAYISINI 11'E ÇIKARDI

ALEX'İN 2008-09 SEZONU GOLLERİ

Fenerbahçe'nin kaptanı, 2009 yılında takımın yaptığı 7 resmi maçın 5'inde forma giyerek, 4 gol atarken, özellikle dün Bursaspor maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı.2009 yılında ligde 18. haftada Gaziantepspor ile yapılan maçta attığı güzel golle takımına beraberliği getiren kaptan Alex, kupada da Eskişehirspor maçında 1 ve dün de Bursaspor karşısında 2 gol kaydetti.Brezilyalı futbolcu, ligde 9. haftada, 1 Kasım 2008'de Eskişehirspor'a attığı 2 golden sonra yaklaşık 2.5 ay gol atamamıştı. Fortis Türkiye Kupası'nda grup maçında 18 Ocak 2009'da yine Eskişehirspor'a attığı 1 golle suskunluğuna son veren Alex, dün Bursaspor'a attığı 2 golle birlikte bu sezon ikinci kez bir maçta 2 gol atmayı başardı. Alex'in 2'şer gol attığı maçların deplasmanda olması dikkati çekti.Alex de Souza, Bursaspor maçında attığı gollerle bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda attığı gol sayısını 11'e çıkardı.Bu sezon şu ana kadar ligde 6 gol atan Brezilyalı futbolcu, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön elemede 2 gol, Fortis Türkiye Kupası'nda da 3 gol kaydetti.Bu sezon ligde ve kupada 3'er maç forma giymeyen Alex, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ise sakatlığı nedeniyle 1 maçta oynayamadı.Sarı-lacivertli takıma 2004-05 sezonunda transfer olan ve takımda 5. sezonu yaşayan Brezilyalı futbolcu, 22 Ocak 2009'da sözleşmesini 2 yıl daha uzatmıştı.Hacettepe-Fenerbahçe.....: 2-1 (1 gol)Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3-0 (1 gol)Fenerbahçe-Bursaspor.....: 5-2 (1 gol)Eskişehirspor-Fenerbahçe.: 2-2 (2 gol)Fenerbahçe-Gaziantepspor.: 1-1 (1 gol)Partizan-Fenerbahçe: 2-2 (1 gol)Fenerbahçe-Partizan: 2-1 (1 gol)Fenerbahçe-Eskişehirspor: 3-0 (1 gol)Bursaspor-Fenerbahçe....: 1-3 (2 gol)