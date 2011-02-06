-ALEX: 2 YIL DAHA FB'DEYİM İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alex De Souza, sarı-lacivertli kulüple 2 yıl daha anlaştığını twitter'daki hesabında duyurdu. Brezilyalı futbolcu, twitter'daki hesabına Türkçe ''Mutluyum!!! 2 yıl daha FB'de. Herkese teşekkürler'' diye yazdı. Fenerbahçe'nin Manisaspor ile deplasmanda yaptığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Aykut Kocaman, Brezilyalı oyuncuyla 2 yıllık bir anlaşma sağlandığını açıklamıştı.