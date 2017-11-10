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Alevler arasında kalan yaşlı kadını, kazayı izleyen gençler kurtardı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da yalnız yaşayan 83 yaşındaki Gülbeyaz Kuzugüden'in evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

10 Kasım 2017 16:08

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da yalnız yaşayan 83 yaşındaki Gülbeyaz Kuzugüden\'in evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler arasında kalan yaşlı kadın, o sırada sokakta meydana gelen trafik kazasına bakmak için toplanan gençler tarafından kapıdaki kilidin kırılmasıyla kurtarıldı. 
Yangın, saat 00.10\'da, merkez Maram ilçesi Kalfalar Mahallesi Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi\'nde Gülbeyaz Kuzugüden\'ın kaldığı tek katlı evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Kuzugüden\'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Kuzugüden, yardım isteyerek, uzun süre çığlık attı. Bu sırada sokakta meydana gelen trafik kazasına bakmak için toplanan bir grup genç, yaşlı kadının evinden çıkan dumanları fark etti. Koşarak, eve giden gençler, Kuzugüden\'in çığlığını duydu. Kilitli tahta kapıyı kırıp, içeri giren gençler, yaşlı kadını dışarı çıkardı. Güçlükle yürüyen ve yangından yara almadan kurtulan Kuzugüden, sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Tek katlı evdeki alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.
Yaşlı kadını kurtaran gençler arasında bulunan İbrahim Vural, evde otururken, kaza sesini duyup, dışarı çıktığını söyledi. Vural, \'\'Kaza yerinde araca bakarken, evden birden alev çıkmaya başladı. Koşup, oraya gittik. \'Kimse var mı?\' diye seslendik. Sonra içeriden teyzenin sesi gelmeye başladı. Bahçe duvarından atladık. Kapı kilitliydi. Kırıp, içeri girdik ve teyzeyi kurtardık\'\' dedi.

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