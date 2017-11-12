T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alevler, Acıpayam'da 1,5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangın, 1,5 hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi

12 Kasım 2017 20:07

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangın, 1,5 hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, alevlerin 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldüğünü belirterek, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti. 
Acıpayam\'ın Yolçatı Mahallesi ile Akseki mevkisi arasındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına, Acıpayam ve Çameli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 20 personelle müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 1,5 hektar alan, zarar gördü.
Denizli Orman Bölge Müdürü Korucu, yangının dün öğle saatlerinde genç kızılçam ormanlarının bulunduğu noktada başladığını belirterek, \"Acıpayam ve Çameli İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına etti. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından alevleri söndürdük. Yangının çıkış nedenini araştırıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHAAcıpayamOrman Bölge Müdürü Mustafa KorucuYolçatı MahallesiAksekiAlevlerYangına AcıpayamOrmanMüdürlüğüYaklaşıkDenizli Orman Bölge Müdürü KorucuRüzgarYangınınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24