Alevler, Acıpayam'da 1,5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangın, 1,5 hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, alevlerin 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldüğünü belirterek, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Acıpayam\'ın Yolçatı Mahallesi ile Akseki mevkisi arasındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına, Acıpayam ve Çameli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 20 personelle müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 1,5 hektar alan, zarar gördü.

Denizli Orman Bölge Müdürü Korucu, yangının dün öğle saatlerinde genç kızılçam ormanlarının bulunduğu noktada başladığını belirterek, \"Acıpayam ve Çameli İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına etti. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından alevleri söndürdük. Yangının çıkış nedenini araştırıyoruz\" dedi.



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