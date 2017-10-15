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Alevler, 10 hektarlık makilik alanı küle çevirdi

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da çıkan yangında, 10 hektar makilik alan küle döndü

15 Ekim 2017 19:23

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da çıkan yangında, 10 hektar makilik alan küle döndü.
Gümüşlük Mahallesi, Karakaya mevkisindeki makilik alandan saat 06.30 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, Bodrum Orman İşletme Şefliği\'ne ait 4 arazözle 25 orman işçisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. 10 hektarlık makilik alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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