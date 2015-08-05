'Alevilik sadece Alevilere öğretilsin'

Konya’daki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, “Aleviliğe din kitaplarında fazla yer verildiğini” savunarak, yalnızca “Alevilerin yoğun olduğu bölgelerde dağıtılacak kitaplarda Aleviliğe çok yer verilmesinin uygun olacağı” görüşünü Milli Eğitim Bakanlığı’na iletti.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre “Alevilik mezhebine kitapta diğer mezheplerden daha fazla yer verilmesi”ni sorun olarak gören öğretmenler, haziran ayındaki zümre toplantısında bu ifadeyi hazırladıkları raporun “Uygun olmayan resmi, ahlaki, dini, örfi içerik” bölümüne yazdı.

Öğretmenler, “sorunun” çözümü için de “Eşit ya da daha az yer verilmeli. Alevilerin yoğun olduğu bölgelere dağıtılacak kitaplarda çok yer verilmesi uygun olabilir” önerisinin MEB’e sunulmasını istedi.

Raporda ayrıca öğretmenler, “8. ve 9. sınıf müfredat programında örtünme ve kadın erkek muaşeretinin ayetler ışığında anlatılması”nın da önerilmesi kararlaştırıldı.



Öğretmenler, 8. sınıf ders kitaplarında “Dinleri Tanıyalım” başlığı altında yer alan Müslümanlık dışındaki anlatımların çıkarılmasını istedi.



Din öğretmenleri ayrıca, ders kitaplarındaki “Tanrı” kavramının yerine “İlah” ve “Allah”ın kullanılmasını ve öğrencilerin bilgilerinin yanı sıra “ahlaki güzellikleri ve davranışlarına” da not verilmesi gerektiğini de raporlaştırdı.