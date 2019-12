'Alevilik problemi var'

Kızılcahamam’da AKP’li vekiller, bölgelerindeki imam kadrosu açığını gündeme getirdi. Bakan Yazıcıoğlu, "İster kabul edelim ister etmeyelim böyle bir problem (Aleviler) var" dedi



AKP'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği kampa katılan milletvekilleri, seçim bölgelerine imam istedi. Görüşmelerde Alevi açılımı da tartışıldı.



Edinilen bilgiye göre, Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu ile görüşen milletvekilleri, bölgelerindeki imam kadrosu açığını gündeme getirdi. Milletvekilleri, Alevi açılımıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bu konuda bir çalışma yürüttüklerini belirten Yazıcıoğlu'nun ise "İster kabul edelim ister etmeyelim böyle bir problem var" dediği belirtildi.



‘Mutlu formül’ arayışı



Alevilikle ilgili tek bir söylem olmadığına dikkat çeken Yazıcıoğlu'nun, "Herkes düşüncesi istikametinde bir Alevilik ifade ediyor. Ama somut bir çalışma yaparak her kesimin mutlu olacağı bir formül üzerinde birleşmeye çalışıyoruz" dediği öğrenildi.



Partilerinde Alevi kökenli üç milletvekili olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu'nun, hükümet olarak Alevilikle ilgili bir sorunları olmadığını kaydettiği dile getirildi. Yazıcıoğlu'nun, kültürel bir diğer açılımın süreceği ve sıkıntının ortadan kaldırılması için çalışmanın bir an önce tamamlanacağı bilgisini verdiği belirtildi.



Başbakan Erdoğan, AKP Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) kampta topladı. Görüşmelerde siyasi ve ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı. Erdoğan ardından ekonomi kurmaylarıyla birlikte krizle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.