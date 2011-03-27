-ALEVİLİK ÇALIŞTAYLARININ NİHAİ RAPORU AÇIKLANIYOR ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, 2009 yılında başlatılan ve 7 kez farklı kesimin katılımıyla gerçekleştirilen ''Alevi Çalıştayları Nihai Raporunu'' 31 Mart Perşembe günü Başbakanlık Dolmabahçe ofisinde basın toplantısıyla açıklayacak. Katılımcılara Alevi Çalıştaylarının tutanaklarından oluşan kitapların dağıtılacağı toplantıda, Bakan Çelik, Alevi önderleri ve tüm toplum kesimlerinin katılımıyla 7 kez toplanan Çalıştayların sonunda belirlenen sorunlar ve çözüm yollarını içeren ''nihai rapor''u da açıklayacak. İlki 3-4 Haziran 2009 tarihinde Alevi katılımcılarla başlayan Alevi Çalıştayların devamında akademisyenlerin, ilahiyatçıların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, medya mensuplarının, siyasetçilerin ve son olarak toplantılara katılanlar arasından oluşturulan karma bir heyetin konuyla ilgili görüşü alındı. Ayrıca Alevilerin taleplerine ilişkin çalıştayların yanı sıra inanç ve kanaat önderleri, Ankara ve Madımak'ta hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, Sivas'teki sivil toplum kuruluşlarıyla da Madımak Oteli'nin durumu ile ilgili toplantı düzenlenmişti.