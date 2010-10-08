-''ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ENSTİTÜSÜ KURULSUN'' TEKLİFİ TBMM (A.A) - 08.10.2010 - CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Gazi Üniversitesinde Alevilik-Bektaşilik Araştırma Enstitüsü kurulmasını öngören kanun teklifi hazırladı. Ateş'in, TBMM Başkanlığına sunduğu YÖK kanununda değişiklik içeren kanun teklifinin gerekçesinde, Türkiye'de, Alevilik-Bektaşilik kültür ve öğretisinin işlevlerini koruyup, gelişmesini sağlayacak, değişen toplum koşullarına göre oluşan sorunları çözecek yeterli akademik altyapının mevcut olmadığına dikkat çekildi. Gerekçede, ''Bu nedenle, Alevilik-Bektaşiliğin işleyen yapılarını, süreçlerini ortaya koyacak, dini, sosyal ve kültürel yaşamdaki etkisini inceleyecek, tarihsel, güncel perspektiflerini belgeleyip, değerlendirecek bir araştırma enstitüsünün kurulması zorunlu hale gelmiştir'' denildi. Kurulacak enstitü ile Alevilik-Bektaşiliğin ortaya çıkışı, gelişmesi ve günümüzdeki konumu hakkında analiz, değerlendirmeler yapılacağı belirtilen gerekçede, Alevilik-Bektaşilik konusunda çalışmalar yapan diğer akademik ve bilimsel kurumlar, ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak, ortak çalışma platformu içinde etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlanabileceği ifade edildi.