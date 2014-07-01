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Alevilere hakaret içeren ders kitabına rektörlükten düzeltme geldi

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Alevilere hakaret içeren ders kitabına ilişkin gelen tepkiler üzerine yazılı açıklama yaptı

01 Temmuz 2014 11:59

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Osmanlı Türkçesi Grameri 2 ders kitabında "Kötü ayin yapan Kızılbaşlar. Allah onları kıyamete kadar aşağılık ve adi etsin. Din zamanlarında namaz kılınmıyordu" yazısı tepkilere neden oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ise yazılı açıklama yaparak ifadelerin dijital ortamda düzeltildiğini belirtti.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

 

Açıklamada bazı basın kuruluşlarında 'Alevilere hakaret dersi' başlıklı haberlerin yayınlandığı, haberde konu edilen sözlerin dijital ortamda kitaptan çıkartılıp yeni düzenlemenin yapıldığı belirtilerek aynen şöyle denildi:

"İlgili haberde yer alan 'Osmanlı Türkçesi Grameri II' kitabı Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programının 4. yarıyılında okutulmakta olup ilk defa Ocak 2013 tarihinde 20.000 adet olarak basılmıştır. Kitaba ilişkin H.K. isimli öğrencimizden konu ile ilgili bir şikayet alınmış ve bu şikayet doğrultusunda kitabın editörü ile bağlantıya geçilmiştir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kitaplarının dijital ortamda yayınlandığı e-öğrenme portalında, kitaplarımızın en güncel hali yer almaktadır. Bu portaldaki Osmanlı Türkçesi Grameri II kitabında yer alan ilgili ifade, dijital ortamda düzeltilmiştir. Halihazırda kullanılan ders kitaplarına ilişkin, dijital ortamda yapılan düzeltmeler Anadolu Üniversitesinin internet sayfasından duyurulmaktadır. Dijital olarak yapılan ilgili düzeltme http://www.anadolu.edu.tr/tr/aof-kitap-duzeltmeleri) adresten görülebilir. Ayrıca kitabın 2014-2015 öğretim yılı için yeni baskısı düzeltilmiş olarak yapılacaktır."

Eskişehir Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Kamer Ali Durur da olaya tepki gösterdi. Durur,  ilgili ifadelerin kitaptan çıkartılmasını ve özür dilinmesini beklediklerini söyledi

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