Aleviler 'süreç'le ilgili duruşlarını belirlemek için Ankara'da toplanıyor

Aleviler, Kürt sorununun çözümünü amaçlayan yeni süreçle ilgili duruşlarını belirlemek için Ankara ’da büyük kurultay toplamaya hazırlanıyor. Alevi örgütleri önümüzdeki hafta çarşamba günü bir araya gelecek ve büyük kurultay için çağrı yapacak. Kurultaydan çıkan bildiride Aleviler, Öcalan’ın süreci başlatan mektubundaki ‘İslam birliği’ vurgusundan dolayı rahatsızlığını ifade ederken ‘barışa destek’ mesajı da verecek.

Abdullah Öcalan’ın yeni süreçle ilgili mektubunda ‘İslam birliği’ kavramını kullanmasının ardından BDP Tunceli İl Başkanı Şerafettin Halis’in istifası, dikkatleri Alevi kesimine çevirdi. Alevi kesiminde rahatsızlıkların artması üzerine BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve BDP’li Nursel Aydoğan hafta sonu Alevi dernek ve vakıflarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kışanak, Öcalan’ın

mektubunu bir kez daha okudu ve ‘İslam birliği’ sözünün yanlış anlaşıldığını anlattı.

Rıfat Başaran'ın Radikal'de yer alan habere göre, Alevi örgütleri toplantının ardından yeni süreci değerlendirmek için Ankara’da kurultay toplama kararı aldı. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Alevi kanaat önderleri, Alevi örgütleri temsilcileri, Türkiye ’nin dört bir tarafından gelen Alevi dedeleri ve akademisyenler bir araya gelecek. Toplantıda yeni süreç ve Alevi kesiminin üstleneceği roller de masaya yatırılacak. Toplantıda Ankara’da büyük Alevi kurultayı toplanması için çağrı yapılacak. Kurultayda Aleviler yeni süreci masaya yatıracak.

Kurultayda Aleviler yeni süreçle ilgili yol haritasını belirleyecek. Alevilerin kurultay sonrası bir deklarasyon yayımlaması da bekleniyor. Deklarasyonda, Alevilerin silahların susması ve barış ortamının gelişmesi için destek mesajı verirken ‘İslam birliği’ sözünden dolayı rahatsızlıklarını da dile getirmeleri bekleniyor. Alevilerin kurultaydan sonra, barış ortamının sağlanmasının ardından yeni anayasa süreciyle ilgili BDP’ye önerilerde de bulunacakları öğrenildi.

‘Sürece katkı sağlayalım’

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, BDP yöneticileriyle yaptıkları toplantıda Alevi kesiminin de sürece dahil olmak istediğini ilettiklerini belirterek, “Bana göre olumlu bir görüşmeydi. Kamuoyuna yansıtılanlarla toplantıda konuşulanlar arasında ciddi fark var. Yeni süreç Türkiye için önemli bir gelişme. Savaşın durmasını istiyoruz. Bu amaçla da sürece katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu. Geçmez, Ankara’da yapılacak toplantının ardından da Alevilerin görüşlerini açıklayabileceklerini anlattı.