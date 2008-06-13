Alevilerden istifaya destek

Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, Alevi açılımının “kandırmaca” olduğu konusunda Çamuroğlu’nu uyardığını bildirerek, “Bu açılımı Sayın Başbakan’ın yapamayacağını, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın buna müsaade etmeyeceğini, Diyanet’e de Suudi Arabistan’ın müsaade etmeyeceğini söylemiştim. Başbakan’a yetki verenler Alevi açılımını istemiyorlar” dedi. AKP’deki Alevi milletvekillerinden de istifalar beklediğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

“Başka milletvekillerinin ayrılmasını da bekliyorum. Milletvekili arkadaşlar aday oldukları dönemde Alevi yurttaşlara çıkıp sözler verdiler. Alevi yurttaşlar o sözlerin arkasında. Zannediyorum ümidini kesti Çamuroğlu da. Aklı başında bir arkadaşımızdır. Gelişmeyi olumlu bir gelişme olarak niteliyorum.”



‘Gitti, gördü, döndü’

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız da “Gitti, gördü, döndü. Böyle bir sonuca ulaşacağı belliydi” dedi. Çamuroğlu gibi düşünenlerin AKP’nin gerçek yüzünü gördüğünü kaydeden Balkız, “AKP kendine demokrasi istiyor. İnanç özgürlüğü, kendi arzuladığı Türkiye’ye ulaşması için bir maske. Reha eliyle başaramadıysa, bunu kimse başaramaz” diye konuştu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Fevzi Gümüş ise AKP’nin Alevi açılımı girişiminin samimi olmadığı konusunda Çamuroğlu’nu uyardıklarını belirterek, “AKP’nin niyetini açıkça görmüş olmalı” dedi.

Fevzi Gümüş, Reha Çamuroğlu’nun Sivas katliamının gerçekleştiği Madımak Oteli’nin kebapçı olmasından da büyük rahatsızlık duyduğu, istifa nedenleri arasında bunun da olduğu yönünde duyumlar bulunduğunu kaydetti.



