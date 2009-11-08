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Yaşam

Aleviler miting için Kadıköy'de buluştu

Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde "Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı" adı altında mitinge katılan binlerce kişi Kadıköy'de

08 Kasım 2009 02:00

Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde "Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı" adı altında mitinge katılan binlerce kişi Kadıköy'de toplandı.

Haydarpaşa Numune hastanesi ve Tepe natılıus alışveriş merkezi önünde saat 11.00 toplanan gruplar mitingin düzünleneceği Kadıköy iskele meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Grubun önünde yürüyen Alevi Bektaşi Fedarasyonu Başkanı Ali Balkız, Kadıköy’de bugün 1 milyon kişi toplanacağını belirterek "görüyorsunuz mahşeri bir kalabalık var “ diye konuştu.  Mitinge katılanlar rıhtım caddesi üzerinde kurulan platformun çevresinde toplandı. Platformdan çalınan müzük eşiliğinde mitinge başlandı.

Güvenlik güçleri düzenlene miting de herhangi bir olumsuızluk yaşannmaması için geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.Mitinge kaltılanlar tek tek aranarak miting alanına girdiler.Ayrıca havadan da polis helikopteri mitingi takip etti.

Arama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin maskeli ve eldivenli olması dikkat çekti.

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