Aleviler inanç özgürlüğü istiyor

Türkiye, Avusturya ve Almanya’dan 4 Alevi federasyonunun ortaklaşa düzenlediği toplantı, iktidar ve muhalefetin siyasi atışmasına sahne oldu.



İşte alevilerin AKP'den talepleri

- Din hizmetleri bütçesinden Aleviler pay almalı

- Okullarda tüm inançlar yansız öğretilmeli

- TV’de inanç grupları aynı oranda ifade edilmeli

- Cemevleri yapımına mali destek sağlanmalı

- Alevi dedeleri yetiştirmek için okul açılmalı

- Bağlama okullarda müzik aleti olarak tavsiye edilmeli



Alevi Vakıfları Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Almanya Alevi Federasyonu ve Avusturya Cem Federasyonu’nun Bostancı Gösteri Merkezi’nde ortaklaşa düzenlediği, "Anadolu ve Balkanlar 4’üncü İnanç Önderleri Toplantısı"nda Alevilerle ilgili son günlerde yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.



Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu, CHP milletvekilleri İlhan Kesici, Ensar Öğüt, Türk asıllı Alman milletvekilleri Prof. Hakkı Keskin, Lale Akgün ve Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. İzzettin Doğan, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova’dan Alevi dedeleri katıldı.



‘Saçmalayanlar var’



Alevi dedeleri, Aleviliğin İslam dininin bir parçası olduğunu vurguladı. Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Doğan Bermek, "'Alevilik İslam dışıdır, etnik yapıdır' diye saçmalayanlar var" dedi.

Alman Milletvekili Prof. Dr. Hakkı Keskin, Alevilerin devletten beklentilerini 6 madde halinde şöyle sıraladı: "Din hizmetleri bütçesinden Aleviler de kendilerine düşen payı almalı, okullarda tüm inançlar yansız öğretilmeli, TV kanalları ve radyolarda inanç grupları kendilerini aynı oranda ifade edebilmeli, cemevleri yapımına mali destek sağlanmalı, Alevi dedelerin yetiştirilmesi için okullar açılmalı, saz okullarda müzik aleti olarak tavsiye edilmeli."



Diyanet’in muhakkak yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Alman Milletvekili Lale Akgün de iktidara, "AB yolunda lütfen bu sorunları zamana bırakmayın. Hemen çözüm getirin" diye seslendi.



CHP'li Mustafa Özyürek, "Atatürk’ün laik ilkesi uygulanmış olsaydı, burada pek çok sorun çözülmüş olurdu. Sayın Keskin’in söylediği sorunlar çözülseydi de biz de iktidara teşekkür etseydik. Ama, maalesef bunlar sözde kalıyor. Alevi vakıflarına kaynak çıkaralım diye 6 defa önerge verdik. Hepsi AKP’lilerin oylarıyla reddedildi" diye konuştu.

Özyürek, Aşura’nın resmi tatil olması yönündeki öneriye CHP’nin destek vereceğini, Alevilerin bütün isteklerine katıldıklarını söyledi.



Prof. Dr. İzzettin Doğan ise AKP’nin iktidara geldiğinde sorunların çözüleceğini düşündüklerini ama öyle olmadığını belirtti.



Çelik'e uyarı



Bakan Çelik konuşmasında Özyürek’in sözlerini eleştirerek, "27 yıl boyunca demir yumruk gibi tek başına iktidar oldunuz. Ne yaptınız Allah aşkına? Dersim’deki faciaya kadar giderek eski yaraları kaşımak istemiyoruz" diye konuştu.



Hüseyin Çelik'in bu sözlerine salondaki bazı katılımcılar "Siyaset yapmayın" diye bağırarak tepki gösterdi. Çelik, "Kim insanların inançlarına oy amacıyla yaklaşıyorsa bunu basitlik ve hafiflik olarak değerlendiririm. Diyalog sağlayabilirsek o 6 maddenin hepsinin kısa sürede gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

