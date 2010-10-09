Aleviler din dersine karşı meydanlarda

T24 - Ankara’da Aleviler, ''Zorunlu din dersi''nin kaldırılması amacıyla gösteri yaptı. Aleviler, 24 saat süreyle oturma eylemi yapacak.





Alevi dernekler, zorunlu din dersinin kaldırılması için Ankara'da gösteri yaptı.



Çeşitli Alevi dernekleri ile siyasi partilerin destek verdiği grup, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde toplandı.

Burada bir konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Fevzi Gümüş, zorunlu din dersi uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, çocuklarının bu uygulama nedeniyle adeta asimile edildiğini savundu.

Gümüş, eylemlerinin sonuç alıncaya kadar süreceğini bildirdi.

Grup daha sonra ellerindeki pankart ve dövizlerle Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Buradaki meydanda toplanan grup üyeleri düzenlenen Semah gösterisini izledi.



Balkız: 30 yıllık zulüm

Daha sonra söz alan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, federasyon üyeleri olarak yine meydanlara indiklerini ifade ederek, ''Bu ülkede 20 milyon alevi yaşıyor ve çocukları 30 yıldır zorunlu din dersi nedeniyle zulüm altında'' dedi.

Son günlerde türban konusunun gündemde olduğunu anımsatan Balkız, din ve vicdan hürriyeti açısından Aleviler'in sorunlarına da kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olmaması için, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve AİHM kararları olduğunu anımsatan Balkız, ''Bu kararlar yok sayılıyor, hak bunun neresinde, adalet neresinde'' diye konuştu.



Dünya Alevileri toplanacak

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez de eşit yurttaş hakkının Anayasa girmediği sürece mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Kasım ayında Ankara'da Dünya Alevi Kurultayını toplayacaklarını ve bunun çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Geçmez, bu kurultayda Alevilerin sorunlarını tartışacaklarını ifade etti.

KESK Başkanı Sami Evren de bir devletin tüm vatandaşlarının din ve vicdan hürriyetini koruması gerektiğini ifade etti.

Eyleme katılan diğer derneklerle parti yöneticileri de birer konuşma yaptı.

Eyleme katılanların 24 saat süreyle Sakarya Caddesi'ndeki meydanda oturma eylemi yapacakları bildirildi.



