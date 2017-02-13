Aleviler alternatif meclis kuruyor

Aleviler, 10 bölgede yapılacak toplantılarla 10 temsilci Dede ile 100 kişilik bir Meclis oluşturulacak. Bunun için bölge toplantıları başladı.

Yurt gazetesinden Süleyman Kılıç’ın haberine göre; sırada Ankara, Eskişehir, Malatya ve Kayseri var. Aleviler, 10 bölgede yapılacak toplantılar ile her bölgeden 10 temsilci Dede'nin yer alacağı 100 kişilik bir Meclis oluşturacak. Bunun için bölge toplantıları başladı.

Çorlu'da yapılan ilk toplantının ardından İstanbul'da bir araya gelen Alevi temsilcileri Ankara, Malatya, Eskişehir ve Kayseri'de de toplantılarına devam edecek. Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Türkiye genelinde Dedelerden oluşan bir Temsilciler Meclisi kurulacağını söyledi. Döner, 10 bölgede yapılacak toplantılar sonunda her bölgeden 10 temsilci Dede ile 100 kişilik bir meclis oluşturulacağını, bu Meclis'in Alevilere dini konularda görüş açıklayacağını bildirdi.

İstanbul'daki toplantıda 26 Nisan 2016 günü AİHM'nin Alevilerle ilgili aldığı kararın 4 maddelik özeti tekrar vurgulandı:

"Alevi İslam inancının yerine getirilmesi ile ilgili hizmetlerin kamu hizmeti olarak sunulması. Alevilerin ibadet yeri olan Cemevleri'ne ibadethane statüsünün verilmesi. Alevi inanç önderlerinin kamu görevlisi olarak istihdam edilmesi. Alevi yurttaşların İslam inançlarını gelecek kuşaklara aktarabilmesi için (Dede Baba) inanç Önderleri yetiştirmek üzere okullar açılması ve diğer inanç hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için genel bütçeden her yıl pay ayrılması."

Kadir Mısıroğlu’ndan hedef aldığı Alevilere hakaret: