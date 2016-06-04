Alevi örgütleri "Tarihimizde insanları fırında yakmak yok" diyen Bozdağ'a 'Madımak'ı hatırlattı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya Federal Meclisi’nin 1915 olaylarına ilişkin aldığı ‘Ermeni Soykırımı’ kararına tepki gösterirken “Bizim geçmişimizde insanları diri diri fırınlarda yakma yoktur” dedi. Alevi örgütlerinden Sivas’ta 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak katliamını görmezden hatırlatılarak, “Tarihe iyi bak” tepkisi geldi.

“İstediğiniz kadar karar alın, Türkiye’yi bu tür sahte kararlarla, iftira niteliğindeki kararlarla sıkıştırma imkânınız yoktur” diyen Bozdağ, sözlerini “Bizim için bu kararın bir kıymeti harbiyesi yoktur, yok hükmündedir. Türkiye’nin ve Türk milletinin tarihinde, bizim mirasçısı olmakla iftihar ettiğimiz Türk devletlerinin tarihinde ve ecdadımızın geçmişinde yüzümüzü kızartacak, başımızı önümüze eğdirecek herhangi bir icraat yoktur” ifadeleriyle sürdürdü.

Bozdağ, “Almanya’da parlamentoda pek çok sayıda Türk kökenli milletvekili de var. Kendi ecdadından, tarihinden utanan birisi olabilir mi; ama olabiliyor. Bu tür sütü bozuklar, kanı bozuklar Türkiye’yi de Türk milletini de temsil edemezler” dedi.

“Veli Dede diri diri fırında yakıldı”

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Menekşe’nin haberine göre, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, “1993 yılında Sivas’ta 33 can Madımak Oteli’nde diri diri yakıldı. Maraş’ta insanlar evleriyle birlikte yakıldılar. Çorum olaylarında Veli dede diri diri fırında yakılarak katledildi. Şu anda Doğu’da, Güneydoğu’da evler yakılıyor. Bütün bu olaylar Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olduğu ülkede yaşandı” diye konuştu.

“Bozdağ tarihi bilmiyor demek”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan: Devlet Alevilerle, Kürtlerle, Ermenilerle yüzleşecek, daha sonra başkasına söz söyleme hakkına sahip olacak. Maraş, Çorum ve Sivas Madımak katliamını yapanları savunan avukatlar ya bakan ya milletvekili oldu. Bozdağ tarihimizde insan yakma, katliam yok derken yakın tarihi bilmiyor demektir.

“6-7 Eylül, Sivas, Çorum var”

Madımak katliamı mağdurlarının avukatı Şenal Saruhan: Hitler faşizminin insanları yakmış olduğu bir gerçektir. Ancak ne yazık ki Türkiye’de 6-7 Eylül olayları var. Çorum, Maraş, Sivas var. Ne yazık ki bu topraklarda da yakma eylemi var. Talihsiz açıklamalar. Kendi katliamlarını unutan bir anlayışla başkalarını eleştirmeye de hakkımız olmaz.