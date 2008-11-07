Alevi örgütler mitingde buluşuyor

Alevi-Bektaşi Federasyonu, 9 Kasım Pazar günü Ankara’da bir yürüyüş ve miting düzenleyecek. Aralarında Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu, Mihri Belli, Edip Akbayram ve Fazıl Say gibi isimlerin yer aldığı bir grup aydın da bildiri yayımladı.



Alevi-Bektaşi Federasyonu’nun Ankara’daki mitinginde “Diyanet İşleri Başkanlığı lağvedilsin, Cemevleri yasal statüye kavuşturulsun, Alevi köylerine cami yapılmasın” gibi taleplerin dile getirileceği belirtiliyor.



151 aydın da benzer isteklerini bir bildiriyle dile getirdi. Bildiride “Özgürlükten, eşitlikten, çoğulcu bir toplumsal yapıdan, gerçek bir laiklikten, toplumsal barıştan yana, ayrımcılığa karşı, eşit yurttaşlık hakkını savunuyoruz” denildi. Bildiriyi imzalayan çok sayıda sanaçı, yazar ve gazetecinin de pazar günkü yürüyüşe katılması bekleniyor.

