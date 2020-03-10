'Alevi olduğum için milli takıma alınmadım' diyen Pehlivan, federasyon Başkanvekili hakkında suç duyurusunda bulundu

Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, 25 yaşındaki Sadık Pehlivan, Alevi olduğu gerekçesiyle Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz tarafından Wushu Milli Takımı’na alınmadığını iddia etti.

Wushu Sanda kategorisinde 6 kez Türkiye Şampiyonu olan Sadık Pehlivan, Akyüz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Namaza geç kaldım diye 'Kâfirsin' dedi"

Pehlivan, 2014 yılında milli takıma girdiğini, 2015'te Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, "Dünya Şampiyonası’na ben değil, yendiğim kişi götürüldü. 2018 ve 2019’da aynı şekilde Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandığım halde götürülmedim. Çünkü Akyüz, Alevi olduğum için sürekli beni dışlıyordu. Alevi olduğum halde milli takım kamplarında 5 vakit namaz kılmak zorunda kaldım. Bir kez sabah namazına geç kaldım diye Akyüz’ün, 'Kâfirsin. Arkadaşlarını da kendine benzeteceksin’ şeklindeki hakaretine uğradım. İnancım yüzünden bana sürekli hakaret ediyordu" ifadelerini kullandı.

Akyüz'ün oğlunun paylaşımına büyük tepki

Pehlivan'ın suçlamaları sonrası Akyüz'ün oğlu N.E. Akyüz, sosyal medyadan bir video yayınladı. N.E. Akyüz videoda, 'Yüzde kaç Alevisin?' diye test yapıp, 'Ben milli takıma nasıl gireceğim?' diyerek alay etti. Akyüz’ün paylaşımı da tepkilere neden oldu. ​Pehlivan söz konusu paylaşımla ilgili, "Yapılan Alevilere hakarettir. Alevi inancıyla dalga geçiyor" yorumunu yaptı.