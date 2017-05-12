Alevi kurumları, Gülmen, Özakça ve Kemal Gün'e destek için açlık grevine başladı

Alevi kurumları açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Kemal Gün için 1 günlük açlık grevine başladı.

dihaber'de yer alan habere göre, Ankara’da Alevi kurumları, Yüksel Caddesi’nde 65 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Tunceli'de oğlunun cenazesini alabilmek için 75 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün’e destek olmak amacı ile 1 günlük açlık grevine başladı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Ankara Demokratik Alevi Derneği'nin (ADAD) içinde bulunduğu Alevi kurumları, Yüksel Caddesi'ndeki greve destek ziyaretinde bulundu.

Burada yapılan açıklamada PSAKD yöneticisi Turgay Özkan konuştu. Türkiye’nin 85 farklı yerinde greve başladıklarını duyuran Özkan, "Gelişmeleri derin bir endişe ile takip etmekteyiz. İfade etmek isteriz ki ülkeyi yönetenler yaşanacak her türlü olumsuzluktan birinci derecede sorumludur. Açıklıkla beyan ediyoruz ki haksız ve hukuksuz bir şekilde hiçbir meşru nedene dayanmaksızın işinden edilen hocalarımızın talepleri tereddütsüz bizimde taleplerimizdir. Onur mücadeleleri bizim de mücadelemizdir” ifadelerini kullandı.

Özkan şunları söyledi:

“Bizler PSAKD olarak genel merkezimiz ve tüm şubelerimizle Nuriye Gülmen ve Semih Özakça şahsında haksız ve hukuksuz bir şekilde işinden edilen tüm kamu emekçisi canlarımızın taleplerinin karşılanması için onların direnişiyle buluşacak ve bedenlerimizi bir günlük açlık grevine yatıracağız."