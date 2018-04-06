'Alevi' diye fişlenen hâkim, sürgün tayininden sonra hayatını kaybetti!

T24

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e ait olduğu iddia edien ses kaydında ismi "Alevi hâkim" olarak geçen Abuzer Kaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Kara'nın ölümünün ardından kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bahsi geçen ses kaydına atıf yaparak "Bu nedenle, bilinen ceza yöntemi kaçınılmaz oldu. Ordu’ya sürüldü. Aile burada, kendisi orada, stres dolu bir yaşam ölümle sonuçlandı" dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu'na muhalefetten Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan aleyhine açılan davada beraat kararı verilmesinin ardından yapıldığı iddia edilen görüşme kaydında, Erdoğan olduğu öne sürülen kişi “Bak dava görüldü, yani kararı verdi adam” diyordu. Sadullah Ergin olduğu ileri sürülen kişi ise, yanıt olarak “Mahkemenin hâkiminin Alevi olduğu yönünde bir bilgi de vardı” ifadesini kullanıyordu.

" Allah herkesin gönlüne göre versin; bir şey diyemiyorum"

Kara, o dönem tartışma yaratan ses kaydının ardından “Alevi hâkim” olarak fişlenmesini şöyle değerlendirmişti:

“Ne diyebilirim ki? Allah herkesin gönlüne göre versin. Bir şey diyemiyorum. Bugüne kadar çalıştığım yerler belli, şeyler belli. Herkes de bilir, tanır. Verdiğimiz kararlar belli. O açıdan o konular bana üzerinde konuşulacak konular gelmiyor günümüz koşullarında. Alevilik, Sünnilik falan. Bana pek, benim pek şeyim değil yani. O açıdan yorumda bulunmak istemiyorum.”

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan açıklama

"Sürgün" denen atama sonucu Ordu'da görevini sürdüren 30 yıllık hâkim Abuzer Kara'nın hayatını kaybetmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz da bir mesaj paylaştı. Yılmaz, “Ordu hakimimiz Abuzer Kara bugün tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet, ailesinin yakınlarının ve yargı camiasının başı sağolsun” ifadesini kullandı.

Eski İstanbul Barosu Başkanı'ndan Yılmaz'a tepki

Eski İstanbul Barosu Başkanı, avukat Turgut Kazan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'a tepki gösterdi. "Yargıç Abuzer Kara’nın kalp krizi sonucu öldüğünü HSK Başkan vekilinin tweetinden öğrendik. Herhalde çok üzülmüşler. Keşke son kararnameyi hazırlarken bu duyarlığı gösterselerdi" diyen Kazan, sözlerine şöyle devam etti:

"Medyaya yansıyan haberler unutulmadı. Başbakan önem verdiği bir davanın nasıl beraatle sonuçlandığını soruyordu. Adalet Bakanı da yargıcın Alevi olduğunu söylüyordu. İşte o yargıç Abuzer Kara’ydı. Bu nedenle, bilinen ceza yöntemi kaçınılmaz oldu. Ordu’ya sürüldü. Aile burda, kendisi orda, stres dolu bir yaşam ölümle sonuçlandı. Dolayısıyla, yargıçların ve bütün toplumun, benzer acıları yaşamaması için, yargı bağımsızlığını sağlamamız gerekir"

"Yıllar sonra gelen sürgünün gerekçesi, Kara'nın Alevi olmasıydı"

Abuzer Kara'nın ölümü sonrası avukat Aslı Kazan da fişleme konusuna dair kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu. "Erdoğan’ın talimatıyla, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin müdahale edemiyordu. Çünkü hakim Aleviydi. Yıllar sonra gelen sürgünün gerekçesi Kara’nın Alevi olmasıydı" diyen Kazan, Mehmet Yılmaz'a hitaben şunları söyledi:

"Abuzer Kara için yayınladığı başsağlığı mesajını sorgulamaya hakkımız yok. Ancak HSK Başkanvekili sıfatıyla Abuzer Kaya’yı İstanbuldan Ordu’ya hangi kriterlere göre gönderdiklerini açıklamasını beklemek hakkımız."

Aslı Kazan, Abuzer Kara'nın cenaze töreninden bir fotoğraf paylaşarak "Omuzlarda taşınan, Abuzer Kara’nın naaşı ile birlikte, aynı zamanda hakim güvencesi ve bağımsızlığıdır" diye yazdı.

Danıştay Başkanı hatırlatması

Aslı Kazan, Danıştay Başkanı Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün Elazığ'a atanan kızı Gonca Hatinoğlu'nu Yargıtay'a getirdiğini hatırlattı. "Abuzer Kara, 30 yıllık hakimken 2017’de HSK kararnamesiyle İstanbul’dan Ordu’ya sürüldü. Ailesi İstanbul’da, kendisi Ordu’daydı" diyen Kazan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Adliyesi’nin en yetenekli hakimlerinden Abuzer Kara’yı kıdem esasını hiçe sayarak Ordu’ya atayan HSK’nın Başkanvekili Mehmet Yılmaz başsağlığı diliyor. Sormak lazım Abuzer Kara’yı hangi kriterle Ordu’ya atadınız? Gonca Hatinoğlu’nda işlettiğiniz aile kriterine ne oldu?"