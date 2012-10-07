Alevi derneklerinin 'eşit yurttaşlık' mitingine 155 bin kişi katıldı

Ankara' da Alevi Derneklerinin "Eşit Yurttaşlık" mitinginde gerginlik çıktı. Üzerini aratmak istemeyen grupla polis arasında arbede yaşandı .

Ankara Sıhhiye’de yapılan "Laik ve Demokratik Türkiye İçin Eşit Yurttaşlık Mitingi"nde meydana kurulan platformdan yapılan açıklamada, arama noktası kayıtlarına göre, alanda 155 bin kişinin bulunduğu belirtildi.

Alevi Bektaşi Federasyonu ve Alevi Dernekleri Federasyonu öncülüğünde Türkiye’nin dört bir yanından Alevi derneklerinin, kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin katılımıyla yapılan "Laik ve Demokratik Türkiye İçin Eşit Yurttaşlık Mitingi" Sıhhiye Meydanı’nda başladı.

Ankara Tren Garı’nda sabah saatlerinden itibaren toplanan ve sayıları binleri bulan büyük kortej, saat 10.30’de Sıhhıye istikametine doğru yürüyüşe geçti. “Size söz 35 can, Sivas’ta dirilecek Pir Sultan”, “Zorunlu din dersine hayır”, “Cemevleri Ucube değil, ibadethanedir” pankartları ve “Pir Sultan pirimiz, Kızılbaşlık yolumuz”, “Suriye halkı kardeşimizdir”, “Susma haykır, savaşa hayır” sloganları ile Sıhhıye Meydanı’na yürüyen korteje katılanların kortej çevresinde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturduğu kortejin ön sıralarında ise kol kola giren katılımcıların saflar oluşturduğu görüldü.

ÖDP, TKP, Halkevleri, Halkın Kurtuluşu Partisi gibi siyasi örgütlerle kitle örgütlerinin de destek verdiği miting için kortejin baş kısmı Sıhhiye Meydanı’na ulaştığında henüz Ankara Garı’nda hareket etmeyen grupların olduğu görüldü. Kortejin yürüyüşü CHP otobüsü üzerinden yönlendirilirken, yürüyüşe Kızıldavul adlı davul ve trampet ekibiyle Beşiktaş Çarşı grubu da katıldı. Korteje öncülük eden CHP otobüsünden yapılan anonslarda mitingin "zorunlu din derslerinin kaldırılması, cemevlerine yasal statü verilmesi, Alevi evlerine işaret konulmaması, içeride ve dışarıda barışın sağlanması amacıyla yapıldığı" belirtildi.