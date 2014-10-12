Alevi derneklerinden 'Eğitimde Hak İhlallerine Hayır' mitingi

Alevi derneklerinin çağrısıyla Ankara'da düzenlenen "Eğitimde Yaşanan Hak İhlallerine Hayır" mitinginde, eğitimde hak ihlallerinin yanı sıra Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün saldırıları da protesto edildi. Mitingde, IŞİD'in ele geçirmeye çalıştığı Suriye'nin kuzeyindeki Kürt kenti Kobanê ile dayanışma mesajları da verildi.

Sinan Onuş’un BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, bugün öğle saatlerinde Ankara Sıhhiye Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Kobani'de insanlık Direniyor", "Zorunlu Din Dersine Son", "Emperyalizm Düşman, Halklar Kardeştir", "Mazlum Kobani Halkının Yanındayız", "AKP’nin İtaatkar Gençliği Değil, Pir Sultan'ın Direnişçi Gençliği", "Paralı eğitime ve zorunlu din dersine Hayır" yazılı pankartları taşıdı.

KESK, TTB, TMMOB ve DİSK'in destek verdiği mitinge, CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri de katıldı. Mitingde, zorunlu din dersi ve eğitimde hak ihlallerine tepki için 15 Eylül'den itibaren 16 Alevi dergahından Ankara'ya yürüyenler de vardı. Mitinge katılanlar, beyaz bayraklar taşıyarak barış taleplerini dile getirdi.

Polisle kısa süreli tartışma

Mitinge katılmak için Mithatpaşa Caddesi üzerinden yürüyerek alana gelen bir grupla, polis arasında arama noktasında kısa süreli tartışma yaşandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun IŞİD'e destek verdiğini iddia eden büyük boy karikatür ise polis tarafından alana alınmadı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, asimilasyona karşı seslerini duyurmak için mitingler düzenlediklerini belirterek, "İnandığımız gibi yaşamak istiyoruz" dedi.

Alevi Kültür Derneği Başkanı Doğan Demir ise yaptığı konuşmada, iktidar partisi AKP'nin Kürt ve Alevi açılımlarını eleştirdi.

Avrupa Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Turgut Öken de sonradan misafir olarak gittikleri Avrupa'da inançlarını özgürce yaşarken, Aleviliğin doğduğu topraklarda asimilasyona maruz kaldıklarını belirtti. Öken, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı direnenlerin yanında olduklarını da söyledi.

Miting, türküler eşliğinde halayların çekilmesinin ardından sona erdi.