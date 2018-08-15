Alevi Dernekleri Federasyon Başkanı'ndan Kocaoğlu'na cemevi eleştirisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin Altınova\'da hayata geçireceği Kültür Merkezi ve Cemevi projesinin temel atma töreninde konuşan Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Doğan Demir, Ak Partili Menderes Türel\'e cemevi yaptırdığı için teşekkür ederken, kültür merkezlerine cemevi yazdırmadığını iddia ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu da eleştirdi. Demir, \"200 yılla yargılanıyorsun, 20 yıl da Aleviler için yargılan\" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin Kepez Orta Mahalle\'de hayata geçireceği Altınova Kültür Merkezi ve Cemevi projesi için dün akşam tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Doğan Demir, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Saymanı Ali Aktaş, Alevi kültür dernekleri başkanları ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Menderes Türel, 3 yıl önce cemevi sözü verdiklerini, ancak imarla ilgili sıkıntılar nedeniyle geç kaldıklarını söyledi. Her kesimin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler gerçekleştirmenin asli görevi olduğunu belirten Türel, Alevilerin cemevi ihtiyacının görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

\'KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR\'

Cemevinin Altınova\'nın aynı zamanda sosyal donatı ve yaşam alanı olacağını anlatan Başkan Türel, \"Milli birliğimiz ve dirliğimizin çimentoları arasında yer alan ve cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu yana daima devletinin yanında bulunan Alevi kardeşlerimiz, hükümetimizin göreve geldiği günden bu yana ibadetlerini ve kültürlerini istedikleri gibi özgürce yerine getirebiliyor. Ayrıca partimizin en son seçim taahhüdünde yer aldığı üzere Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimiz cemevlerine hukuki statü kazandırılması noktasında çalışma başlattı. Bu taahhüt çok kısa sürede hayata geçecek ve ezelden beri bizi birbirimizle kavga ettirmeye çalışanlar sonsuza kadar bir arada yaşama inancımızı ve kararlılığımızı, kardeşliğimizi asla bozamayacak\" diye konuştu.

\'BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR\'

Senelerce cumhuriyetin kurucususu Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden, dindar-laik diyerek, başı açık- başı kapalı diyerek, Alevi-Sünni diyerek, Türk-Kürt diyerek bölmeye çalışanlar olduğunu belirten Türel, şöyle devam etti:

\"Hazreti Muhammed Peygamberimiz, Hz Ali Efendimiz hepimiz için kutsaldır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, devlet ve millet beraberliğinin temelidir, gururumuzdur. Hacı Bektaşi Veli, Abdal Musa ortak değerlerimizdir. Bizi bunların üstünden bölmeye çalıştılar ama başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar\" dedi.

CHP\'Lİ AZİZ KOCAOĞLU\'NA ELEŞTİRİ

Doğan Demir de Başkan Türel\'e cemevi sözünü yerine getirmesinden dolayı teşekkür etti. Türel\'in Alevi toplumunun ihtiyacı, ananelerini yaşatabileceği bir alanı yapabileceğinden emin olduğunu dile getiren Demir, Antalya\'da daha fazla cemevine ihtiyaç olduğunu söyledi. Demir, \"Cem ve kültür merkezleri adı altında cemevleri yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 5 tane kültür merkezine, hatta bir tanesi bizim tapulu arazimizde olan bu merkezlerin üstüne cemevi yazdıramadı. Sadece kültür merkezi yazıyor. 200 yılla yargılanıyorsun, 20 yıl da Aleviler için yargılan. 10 yıldır bu Aleviler sana oy veriyor. Cemevi, cami, kilise, havra yazmaya korkmamak lazım. Türkiye\'nin olağanüstü dönemden geçtiğini biliyoruz. Bizim toplumumuz, ülkesine karşı hiçbir zaman düşman olmamıştır. Ekonomik savaşı bertaraf etmek zorundayız. Ama acı olan şu, biz solcular 70 ve 80\'li yıllarda \'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi\' diye bağırdığımızda bize \'Hain\' diyenler bugün \'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi\' diyor\" diye konuştu.

PROTOKOL TARTIŞMASI,

Cemevinin hangi kuruma verileceğine yönelik Antalya\'da tartışma yaşandığını belirten Demir, şöyle konuştu:

\"Protokol kimin adına yapılacak kavga var. Burası bütün Alevilerin olacak. Alevi bir yurttaş önce düzgün olacak, edep, yol bilecek sonra ibadetini yerine getirecek. Burada günlerdir yaşanan sıkıntıyı asla ciddiye almayın. Cemevi kime verilecek kavgasına şube başkanları izin vermesin. Bazı arkadaşlar bize \'işbirlikçi\' diyor ama biz ülkemizin işbirlikçisiyiz. Bütün partilere eşit mesafedeyiz. İktidara oy verir vermez siz bilirsiniz, ben de vermedim. Ama insanları kutuplaştırmaya hakkı yok. Yeri geldiğinde bütün partilerle konuşuruz. Bize iftira atanlara, bizi ötekileştirenlere karşıyız.\"

4500 METREKARE

Konuşmaların ardından Güzelşah Dede\'nin \'Gülbenk Duası\' ile cemevinin temeli atıldı. Altınova cemevi, 4 bin 500 metrekarelik toplam inşaat alanı ve donatılarıyla ihtiyaca cevap verecek. Projede 2 konferans salonu, ibadethane, kütüphane, kurban kesim merkezi, sergi alanı, kurs alanları ve kafeterya olacak.

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