T24 - Alevi Çalıştayları Nihai Raporu, internette vatandaşların bilgisine açıldı.

Devlet Bakanı Faruk Çelik tarafından yürütülen "Alevilik Açılımı ve Çalıştaylar Süreci"nin tüm konuşmalarını kapsayan çalıştay kitapları ve "Nihai Rapor"a www.farukcelik.com.tr ve www.devlet.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.

Bakan Çelik'in yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilk çalıştay 2009 Haziran ayında gerçekleştirildi.

Devamında yapılan 6 çalıştayın sonuncusu ise 28-30 Ocak 2010 tarihindeydi. Çalıştaylara Alevi temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, ilahiyatçılar, STK'lar, siyasetçiler ve medya mensupları katıldı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca inanç önderlerinin katılımıyla bağımsız bir toplantı düzenlendi, İstanbul ve Ankara'da kanaat önderleriyle buluşuldu. Ayrıca Ankara'da, Madımak'ta hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelindi, Sivas'taki STK'lar ile Madımak Oteli'nin durumu görüşüldü.

Alevilerin yaşadığı pek çok sorunun taraflarca dile getirildiği çalıştayların Nihai Raporu, Bakan Çelik tarafından 31 Mart Perşembe günü açıklanmıştı.



