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Alevi Bektaşi Federasyonu: Referandumda 'Hayır' diyeceğiz

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız, referandum ile ilgili değerlendirmede bulundu

24 Ocak 2017 03:39

İstanbul’da 3-4 Mart tarihlerinde düzenlenecek Pirler Meclisi ön çalışması için Amasya’ya gelen Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Muhittin Yıldız, alevilerin anayasa referandumunda hayır diyeceklerini söyledi.

İstanbul, Antalya, İzmir, Mersin, Adıyaman ve Amasya’da inanç kurultayı öncesi bölge toplantısı yaptıklarını, Erzincan ve Ankara’daki toplantıdan sonra 3-4 Mart 2017’de İstanbul’da ilk kez inanç kurultayında Pirler Büyük Meclisi’ni toplayacaklarını belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yıldız, yeni anayasanın aleviliği yok saydığını söyleyerek, “Sarayın 'tekçi' anlayışı, kendi başına bir başkanlık edasıyla uygulamaya çalıştığı anayasa çalışmaları 82 anayasasını aratır oldu. Anayasada aleviliğin ‘a’sı yok, aleviliği kesin bir şekilde yok sayıyor. Bu tekçi anlayışa karşı alevilerin nedensiz, niçinsiz, hiçbir şekilde tartışmasız bir araya gelmesi gerekiyor. Ya bir araya gelip bir bütünlüğü sağlayacağız ya da bizleri yok etmek isteyen zihniyet yok etme politikalarını daha da büyütecek” dedi.

 

'Hayır' diyeceğiz

 

Alevilerin referandumda "hayır" diyeceklerini söyleyen Yıldız, “Sustukça sıra bize geldi, alevilere geldi. Alevi canlara, yol erkânı temsilcilerine diyorum; yok olmamak için bir araya gelelim, tavrımızı koyalım. Biz diyoruz ki gelin hep beraber sokağa çıkalım, örgütlenelim, barışın dilini konuşalım, korkmayalım, yılmayalım” diye konuştu. 

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